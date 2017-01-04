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Biga Belediye Meclis toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yılın ilk toplantısının sonunda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ile Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Cahit Bakan'ın diyalogu dikkat çekti. Meclis Üyesi Bakan'ın sorusunu Başkan Işık daha önce olduğu gibi yine yanıtladı ve "Belediyeyi 1 Nisan 2014 tarihinde 20 milyondan fazla borçla devraldık" dedi.

Biga Belediyesi'nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi ile ilgili oluşturulan Denetim Komisyonu'na meclis üyelerinden Ergün Tulnay, Birol Özlenir, Erhan Sürer, Müzeyyen Işık ve Hülya Tuncel seçildiler. 2016 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılan ve 2017 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülen; Belediye norm kadrosunda bulunan, kısmi zamanlı çalışan Selahattin Mutlu ile tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi Ufuk Kocabaş, İnşaat Mühendisi Seyfi Sağlık, Programcı Remzi Hallı, Sanat Tarihçisi Gülşah Çetin, Hemşire Aynur Doğan Yalçın, Peyzaj Mimarı Sevgi Dinç, Mimar Nihan Deniz, Mühendis Ceyhun Tenekeci ve Mimar İbrahim Uğur Kürk'ün sözleşmeli personel olarak istihdamı kararlaştırıldı. Aylık ücret, Merkez yönetim Bütçe Kanunu ile Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belediyelerde sözleşmeli avukat personel belirlenen tavan net ücret olan 1183 lira, Makine Mühendisi için 2400 lira, İnşaat Mühendisi için 2300 lira, Programcı, Sanat Tarihçisi, Hemşire için 1400 lira, Peyzaj Mimarı için 1600 lira, İnşaat Mühendisi için 2100 lira, Mimar İçin 2400 lira olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Görevleri niteliği gereği günün 24 saatinde hizmet yapan personele aylık ödenecek olan en yüksek tavan ücret 262 lira üzerinden İtfaiye ve Zabıta Müdürü'ne 260 lira üzerinden, İtfaiye Amiri'ne 255 lira, Zabıta Komiseri ve İtfaiye Çavuşlarına 250 lira, Zabıta Memuru ve İtfaiye Erlerine 245 lira olarak oy birliği ile kabul edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 4 adet aracın alımının kabulü oy çokluğu ile kabul edildi. Ambulans hizmetinin genel olarak durumu olmayan aileler ve BİSEV Huzurevi sakinleri için kullanıldığından, 2017 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi'ne göre Ambulans kullanımlarından ücret alınmaması oy birliği ile kabul edildi. Biga Belediyesi denetimli Özel Halk Otobüsleri ile Şehir içi sivil ve öğrenci taşıma ücretlerinin belirlendi. Sivil 1.75 - Öğrenci 1.40 olarak, oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca 2017 Mali Yılı içinde, Belediye Başkan Vekilinin ücretinin brüt 200 lira, Belediye meclis üyelerinin ise 85 lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

Borç sorusuna 'borçlu devraldık' yanıtı

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Cahit Bakan, "Basın toplantısında 20 milyon lira borçla devraldığınızdan bahsettiniz. Bu borcu açıklar mısınız? Ne vardı detaylarında?" sorusunu yöneltti. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "436 milyon Japon yeni bugünkü parayla 13 milyon lira borç vardı. Su hatlarıyla ilgili alınan krediler 4 milyon lira su hattı için alınan krediler, 4 milyon lira civarında da esnafa olan borçlar vardı. 1 Nisan 2014 tarihi ile toplamı 20 milyon liradan fazla borçla belediyeyi devraldık" şeklinde yanıtladı. Cahit Bakan, "Ama Japon yeni borcu ödemesi 2019'dan sonra başlayacak" sözleri üzerine, Başkan İsmail Işık, "O borç sayılmıyor mu? Bizim aldığımız krediler de 2020'de bitecek. Bizim aldığımız kredileri borç diye açıklıyorsunuz ya siz. Başka sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yok" diye yanıt verdi.

(GD)



04.01.2017 17:45:10 TSI

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