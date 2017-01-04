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Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Milas KOM Grup Amirliğince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda "uyuşturucu satıcısı" olduğu iddia gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

İzmir'den Milas'a yabancı plakalı lüks araç ile uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi alınması üzerine; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Milas KOM Grup Amirliği görevlileri tarafından 29 Aralık Perşembe günü uyuşturucu arama köpeği Oskar'ın da katılımıyla düzenlenen operasyonda yapılan aramada 77 gram esrar maddesi ve 409 Adet ECSTASY hap ele geçirilmesinin ardından konuyla ilgili gözaltına alınan Ş,A., A.D., E.K., M.D., A.R.E, B.Ü. ve V.G.'ye "Uyuşturucu Ticareti Yapmak Suçu"ndan Milas Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi.

Uyuşturucu maddeleri yılbaşı gecesinde Milas ve Bodrum'da satmak istedikleri iddia edilen şahıslardan Ş,A., A.D., E.K., A.R.E, B.Ü. ve V.G.'ye tutuklanırken, M.D. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

(ÇP-İK)



04.01.2017 19:05:00 TSI

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