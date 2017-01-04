04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Polatlı'nın ilk pancar pekmezi üretildi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 20:53
Polatlı'nın ilk pancar pekmezi üretildi
Polatlı'nın ilk pancar pekmezi üretildi

(Fotoğraflı)

Hamza Kabasakal
ANKARA (İHA) - Polatlılı girişimci kadınların oluşturduğu Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi ilk ürününü verdi.
Ankara Kalkınma Ajansı destekleriyle Polatlı Ticaret Odası'nın yürüttüğü "Pancar İle İlgili Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme" projesi kapsamında Polatlılı girişimci kadınlar tarafından oluşturulan "Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi" ilk ürünü olan Pancar Pekmezi'nin tanıtımını yapacak.
14 kadının girişimleri sonucunda kurulan olan kooperatifin ismini Selçuklular döneminde ilk kadın örgütlenmesi olan Bacıyan-i Rum'u kuran Fatma Bacı'nın Polatlı'nın Bacı Köyü'nde bulunan türbesinden esinlendiği ifade edildi. Proje aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak katma değer yaratacak bir ürünün üretiminin ve satışının yapılmasının dışında kadınlara istihdam sağlamayı hedefliyor.
Pancar pekmezi ile üretimine başlayan kooperatifin, Polatlı'yı temsil edecek ve marka değeri taşıyan ürünler oluşturacağı kaydedildi. "PanPek" ismiyle üretilen pekmezin tanıtımına ve satışına başlanacağı dile getirildi. Satışların sadece Polatlı ile sınırlı kalmayarak tüm ülkede tanınması için tanıtımının süpermarketlerle, ünlü isimlerle ve kadın kooperatifi aracılığıyla sağlanacağı belirtildi.
(HK-ÖZ-Y)

04.01.2017 20:57:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Olympiakos, geriden gelip kazandı
YEREL

OLYMPİAKOS, GERİDEN GELİP KAZANDI
İstanbul Bienali, 2017'nin görülmeye değer sergileri arasında
YEREL

İSTANBUL BİENALİ, 2017'NİN GÖRÜLMEYE DEĞER SERGİLERİ ARASINDA
Başbakan Yıldırım'ın kabulü
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KABULÜ
105 yaşındaki bisikletçiden rekor
YEREL

105 YAŞINDAKİ BİSİKLETÇİDEN REKOR
Şans Topu çekildi (2)
YEREL

ŞANS TOPU ÇEKİLDİ (2)
Şans Topu çekildi (1)
YEREL

ŞANS TOPU ÇEKİLDİ (1)
Yazar Özdenören, KYK yurtlarında kalan gençler ile buluştu
YEREL

YAZAR ÖZDENÖREN, KYK YURTLARINDA KALAN GENÇLER İLE BULUŞTU
Nijerya'da üç intihar saldırganı öldürüldü
YEREL

NİJERYA'DA ÜÇ İNTİHAR SALDIRGANI ÖLDÜRÜLDÜ
Şota, Maccabi Tel Aviv'den ayrıldı
YEREL

ŞOTA, MACCABİ TEL AVİV'DEN AYRILDI
Eaton çifti atletizmi bıraktı
YEREL

EATON ÇİFTİ ATLETİZMİ BIRAKTI
Gümüş nano-tel, kağıt bazlı elektroniğin önünü açacak
YEREL

GÜMÜŞ NANO-TEL, KAĞIT BAZLI ELEKTRONİĞİN ÖNÜNÜ AÇACAK
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın görevinden istifası
YEREL

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAYA'NIN GÖREVİNDEN İSTİFASI
Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur ifade verdi (2)
YEREL

ESKİ HSYK 1. DAİRE BAŞKANI OKUR İFADE VERDİ (2)
Başbakan Yıldırım'ın kabulü
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KABULÜ
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Hentbol: Dünya 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri
YEREL

HENTBOL: DÜNYA 21 YAŞ ALTI ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
TOSFED, 2017 yılı lisans ücretlerini açıkladı
YEREL

TOSFED, 2017 YILI LİSANS ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI
Pansiyonlu okullar için beslenme rehberi hazırlandı
YEREL

PANSİYONLU OKULLAR İÇİN BESLENME REHBERİ HAZIRLANDI
Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KANADALI MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başbakan Yıldırım'ın kabulü
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KABULÜ
LYS'de kısa cevap &quot;tek kelime&quot; olacak
YEREL

LYS'DE KISA CEVAP "TEK KELİME" OLACAK
Chapecoense sahaya indi
YEREL

CHAPECOENSE SAHAYA İNDİ
Faraday Future'ın sürücüsüz elektrikli aracı ortaya çıktı
YEREL

FARADAY FUTURE'IN SÜRÜCÜSÜZ ELEKTRİKLİ ARACI ORTAYA ÇIKTI
CHP MYK toplantısı
YEREL

CHP MYK TOPLANTISI