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Yalova'da Sporda 2016 yılı değerlendirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor Yalova İl Müdürü Metin Kaplan'ın makamında yapılan toplantıda spor alanında 2016 yılı değerlendirildi.

Altınova Kaymakamı Nurullah Kaya, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Eski Güreşçi Sırrı Acar ve A Milli Takım Güreş Antrenörü Murat Gençtürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor Yalova İl Müdürlüğünde bir araya gelerek 2016 yılını değerlendirdiler.

2016 yılının son spor faaliyetlerinin değerlendirildiği istişarede, Altınova Kaymakamı Nurullah Kaya, "İlçemizde kaymakamlığımıza bağlı Kick Boks, Boks, Taekwondo, Güreş branşları; belediyeye bağlı ise Güreş, Voleybol, Taekwondo, Futbol ve Hentbol branşları mevcuttur. Ayrıca Basketbol branşı da kurulum aşamasındadır" dedi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise yaptığı açıklamada, "İlçemizde birçok sporcumuz 11 branşta başarıyla faaliyetlerde bulunmakta. Bu başarıda pay sahibi olan gerek antrenörlerimiz, gerekse Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün maddi manevi katkıları bulunmaktadır. Bu katkıların 2017 yılında da devam etmesi sporcularımızı daha da büyük başarılara götürecektir" diye konuştu.

İl Müdürü Metin Kaplan ise, İstişare toplantısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi ve spor için emek veren herkese teşekkür etti.

(MM-İHS)



05.01.2017 08:48:18 TSI

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