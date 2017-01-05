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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Muhtarlardan duygusal veda

05 Ocak 2017 Perşembe, 08:44
Muhtarlardan duygusal veda
Muhtarlardan duygusal veda

(Fotoğraflı)

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova İlçesi'nde mahalle muhtarları, Kaymakam Nurullah Kaya'ya veda yemeği düzenledi. Yemekte duygusal anlar yaşandı.
Altınova Mahalle muhtarları, Altınova Kaymakamlığı'ndan Antalya Gazipaşa Kaymakamlığı'na atanan Nurullah Kaya için veda yemeği düzenledi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın da katıldığı yemek oldukça samimi ve duygusal anlara sahne oldu. Yapılan çalışmalarda Kaymakam Nurullah Kaya'yı her zaman yanlarında olduğunu dile getiren muhtarlar, "Başarılı çalışmaları, halktan biri olan kaymakamımız her zaman gönlümüzde olacak" dediler. Kaymakam Kaya da, "Antalya'da bir kapınız daha var. Her zaman beklerim. Ben de Altınova'yı ve Altınovalıları unutamam" diye konuştu.
(MM-İHS)

05.01.2017 08:48:46 TSI
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