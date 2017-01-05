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Antalya'da planlı elektrik kesintisi



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Elmalı, Demre, Kaş, Kumluca, Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve Mahalleler şu şekilde:

Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Varsak Ayanoğlu, Habibler, Gazi, Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Güneş, Teomanpaşa ve Düdenbaşı Mahalleleri

Elmalı: 09.00-17.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi

Demre: 08.30-17.30 Beymelek Mahallesi Akdam Burun Mevkii, Kayaaltı, Toptancı Hali

Kaş: 09.00- 17.00 Uğrar Mahallesi Softalar Mevkii, Ahatlı Mahallesi Enişdibi Mevkii, Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Kasaba Mahallesi Alpanos Mevkii

Kumluca: 09.00-17.00 Akmaz, Şirlengiç ve Camıkırığı Mevkiileri

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri

Gazipaşa: 09.00-18.00 Aydın Mahallesi, Zeytinada Nergizardı, İstiklal Mah, Hasdere, Çobanlar Su Deposu ve Yukarı Mahalle

(SÇ-SÇ-Y)



05.01.2017 09:21:55 TSI

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