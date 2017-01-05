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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da planlı elektrik kesintisi

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:18
Antalya'da planlı elektrik kesintisi

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Elmalı, Demre, Kaş, Kumluca, Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve Mahalleler şu şekilde:
Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Varsak Ayanoğlu, Habibler, Gazi, Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Güneş, Teomanpaşa ve Düdenbaşı Mahalleleri
Elmalı: 09.00-17.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi
Demre: 08.30-17.30 Beymelek Mahallesi Akdam Burun Mevkii, Kayaaltı, Toptancı Hali
Kaş: 09.00- 17.00 Uğrar Mahallesi Softalar Mevkii, Ahatlı Mahallesi Enişdibi Mevkii, Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Kasaba Mahallesi Alpanos Mevkii
Kumluca: 09.00-17.00 Akmaz, Şirlengiç ve Camıkırığı Mevkiileri
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri
Gazipaşa: 09.00-18.00 Aydın Mahallesi, Zeytinada Nergizardı, İstiklal Mah, Hasdere, Çobanlar Su Deposu ve Yukarı Mahalle
(SÇ-SÇ-Y)

05.01.2017 09:21:55 TSI
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