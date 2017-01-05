05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Genç çiftçilere 102 büyükbaş hayvan teslim edildi

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:19
Genç çiftçilere 102 büyükbaş hayvan teslim edildi
Genç çiftçilere 102 büyükbaş hayvan teslim edildi

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir içesinde 17 genç çiftçiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 102 büyükbaş hayvan teslim edildi.
Viranşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından organize edilen teslim programında hak sahipleri ve yakınları katıldı. Viranşehir'e getirilen büyükbaş hayvanlar hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından teslim edildi. Viranşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr Siraç Yolcu, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Genç çiftçilerin istihdamı ve gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla uygulamaya konan projenin önemine vurgu yapan Yolcu, hayvanlarını teslim alan genç çiftçilere hayvanlara iyi bakmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili de önemli uyarılarda bulundu. Projeye yoğun olarak ilgi gösterildiğini ifade eden Viranşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr Siraç Yolcu, teslim edilen büyükbaş hayvanların bundan sonraki süreçte yerinde inceleneceğini ve çiftçilere gerekli desteğin devam edeceğini de müjdeledi. Öte yandan proje kapsamında çiftçilere 30 bin liraya kadar karşılıksız (hibe) desteği sağlanacak.
(EZ-SD-Y)

05.01.2017 09:23:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çatıyı onarırken düşen okul müdürü öldü
YEREL

ÇATIYI ONARIRKEN DÜŞEN OKUL MÜDÜRÜ ÖLDÜ
Şanlıurfa'da menfeze yerleştirilmiş patlayıcı bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA MENFEZE YERLEŞTİRİLMİŞ PATLAYICI BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya geliyor
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞANLIURFA'YA GELİYOR
Şanlıurfa'daki terör operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Ceylanpınar'dan Halep'e yardım
YEREL

CEYLANPINAR'DAN HALEP'E YARDIM
Şanlıurfa'daki terör saldırılarına ilişkin dava
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR SALDIRILARINA İLİŞKİN DAVA
Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı
YEREL

TAKLA ATAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Üniversite öğrencilerinden okullara yardım
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN OKULLARA YARDIM
Hür Özgüv- Sen Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Yakup Yenmez:
YEREL

HÜR ÖZGÜV- SEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE BAŞKANI YAKUP YENMEZ:
Suriye geçici eğitim merkezleri koordinatör müdürleri toplantısı yapıldı
YEREL

SURİYE GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİ KOORDİNATÖR MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI
Zihinsel engelli öğrenciler gönülleri fethetti
YEREL

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Haliliye'de haşerelerle mücadele kış aylarında da sürüyor
YEREL

HALİLİYE'DE HAŞERELERLE MÜCADELE KIŞ AYLARINDA DA SÜRÜYOR
Şanlıurfa'da lisenin bodrum katında yangın
YEREL

ŞANLIURFA'DA LİSENİN BODRUM KATINDA YANGIN
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Kışı pamuk topladıkları tarlada geçiriyorlar
YEREL

KIŞI PAMUK TOPLADIKLARI TARLADA GEÇİRİYORLAR
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ata çarptı
YEREL

ŞANLIURFA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ATA ÇARPTI