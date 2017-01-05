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YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
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Burdur'da planlı elektrik kesintisi

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:20
Burdur'da planlı elektrik kesintisi

BURDUR (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez'de 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı Mahalleler şu şekilde:
Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Yahya Kemal Caddesi, Sağlık Caddesi, Ergenekon Caddesi, Farabi, Fuzuli, Turgut Reis, Şair, Engin, 22061, Dr M.Çelik, Hacı Arif, Karacaoğlan, Mekik, Şafak, Yüksel, 22057, 22025, 22036, 22038, 22040, 22027, 22029, 22050, 22019, 22017, 22026, 22041, 22032, 22034, 22043, 22045, 22053 ve Çay Sokakları
(SÇ-SÇ-Y)

05.01.2017 09:24:47 TSI
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