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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Beyşehir'de karla mücadele filosuna takviye

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:35
Beyşehir'de karla mücadele filosuna takviye
Beyşehir'de karla mücadele filosuna takviye

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, yeni araç takviyesiyle karla mücadele filosunu güçlendirdi.
Kar yağışı yönünden en bereketli ve verimli bir kış dönemini yaşayan Beyşehir'de, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine ilçe genelinde yürütülen kar temizliği faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni bir araç daha dahil edildi.
Belediye Başkanı Murat Özaltun, Belediye bünyesine kazandırdıkları yeni Ünimog aracının 4x4 özelliğine sahip olan, öndeki kar bıçağıyla küreme yapmanın yanında, arka kısımdaki aparatlarıyla ise karlı ve buzlu zemine tuz serme kabiliyetine sahip Türkiye'de sayılı belediyenin kullandığı modern teknoloji ürünü bir araç olduğunu söyledi. Özaltun, "Çetin kış şartlarının yaşandığı bir dönemde kar temizliği yapan filomuza dahil ettiğimiz bu yeni aracımızla ekiplerimiz bundan böyle daha hızlı ve etkin bir çalışma sergileyebilecektir. Daha önce bir olan hem küreme, hem de tuzlama yapabilen araç sayımız bu teknik kapasitesi daha yüksek aracın Belediyemiz bünyesine dahil edilmesiyle 2'ye yükselmiştir. İlçemize ve ekiplerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(ARÖ-AH-Y)

05.01.2017 09:39:17 TSI
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