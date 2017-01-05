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Başkan Ozan, mahalle muhtarıyla birlikte parke taşı döşedi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Tütünlük Mahallesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarına bizzat katılarak parke taşı döşedi.

Karpuzlu ilçe merkezinde bulunan Tütünlük Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmalarından bozulan yerlerin parke taşı ile onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Tütünlük Mahalle Muhtarı Resul Özen ile beraber parke taş döşedi.

Karpuzlu'da üst yapı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, "Karpuzlu Belediyesi olarak 2017 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi ile beraber taş döşeme çalışmalarına ilçemiz merkezinde ve mahallelerinde yoğun bir şekilde devam edeceğiz. 2017 yılında yol ve su sorunu kalmayacak" dedi.

(MB-Y)



05.01.2017 09:43:11 TSI

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