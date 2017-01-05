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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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LTSO üye aidat ve belge ücretlerinde zam yapılmadı

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:48
LTSO üye aidat ve belge ücretlerinde zam yapılmadı

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasının son meclis toplantısında onaylanan 2017 bütçesine göre, üye aidat ve belge ücretlerinde zam yapılmadı.
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan meclis toplantısında onaylanan bütçeye göre 2016'nın ikinci yarısından itibaren piyasalarda yaşanan durgunluk sebebiyle üye aidatlarında ve belge ücretlerinde artış yapılmadı. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Ergin Okandeniz, 2017 yılı Oda bütçesinin görüşüldüğü Meclis toplantısında 2016 faaliyet raporu ve 2017 yılı programı hakkında bilgi verdi.
2016 yılının ekonomik gelişmelerini değerlendiren Başkan Okandeniz, "Oda bütçemizi hazırlarken son dönemde yaşanılan gelişmeleri göz önünde bulundurduk. 2016'de piyasalarda görülen durgunluk sebebiyle üye aidatlarında ve diğer belge ücretlerinde artış uygulanmadı" dedi.
(KA-MK-Y)

05.01.2017 09:52:37 TSI
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