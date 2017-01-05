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Soma'dan Halep'e 26 ton gıda ve giyim yardımı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve AK Parti Soma İlçe Teşkilatı ve Soma Memur Sen'in katkılarıyla Suriye'nin Halep kentine 26 tonluk gıda ve giyim eşyası gönderildi.

Soma Belediyesi, İHH, AK Parti Soma İlçe Teşkilatı, AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Soma Memur Sen'in katkılarıyla düzenlenen "Halep'e Yol Açın" adlı yardım kampanyasında vatandaşların yardımlarıyla toplanan 26 tonluk gıda ve giyim eşyaları TIR'a yüklenerek yola çıktı. Soma Belediyesi önünden Kaymakam Ahmet Altıntaş, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kavruk, Belediye meclis üyeleri, AK Partili kadınlar ve vatandaşların katılımlarıyla TIR dualarla uğurlandı. Gönderilen yardımlarla ilgili bilgi veren AK Parti Soma İlçe Başkanı Şerf Kavruk, "20 Aralık 2016 tarihinde başlattığımız 'Halep'e Yol Açın' kampanyası değerli Somalı vatandaşlarımızın katkılarıyla başta Soma Belediyesi, İHH, Soma AK Parti İlçe Teşkilatı, Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımız çok değerli Soma Memur Sen üyelerimizin maddi ve manevi destekleri ile hazırlamış olduğumuz 26 ton gıda ve giyim eşyası yardım tırımıza yüklenerek Allah'ın izni ile bugün Soma'dan dualar eşliğinde gönderdik. Allah tüm halkımızdan razı olsun. Gönderdiğimiz yardımların yerine ulaşarak bir nebze olsun oradaki mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayacağı umudundayız, emeği geçen herkese teşkilatım adına teşeşkkür ediyorum" dedi.

(YS-AY-Y)



05.01.2017 09:53:27 TSI

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