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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Milletvekili Polat'dan Kartal'a ziyaret

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:50
Milletvekili Polat'dan Kartal'a ziyaret
Milletvekili Polat'dan Kartal'a ziyaret

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal 'ı makamında ziyaret ederek, yapılan yol çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Milletvekili Polat, Genel Müdürü İsmail Kartal'ı ziyaretinin iyi geçtiğini ifade ederek, " Devam etmekte olan projeler ve Musabeyli-Nurdağı Yolu projesi, Kilis-Musabeyli yol çatına kadar olan 12 kilometrelik mesafenin duble yol kapsamına alınması, Gaziantep-Kilis arası duble yolunun bitirilmesi, Kilis Akbez yolu çalışmalarının sonuna gelinmesi ve Elbeyli-Polateli karayolu bağlantılarının ivedi şekilde tamamlanmış olması konularını masaya yatırdık. Genel Müdürümüz İsmail Kartal'a ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'a göstermiş oldukları, ilgilerinden, emeklerinden dolayı memleketim ve şahsım adına teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah'tan bundan sonraki çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.
(MAD-BRN-Y)

05.01.2017 09:54:15 TSI
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