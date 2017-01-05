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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Şalpazarı Kaymakamı Beşikçi'ye "hayırlı olsun" ziyareti

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:50
Şalpazarı Kaymakamı Beşikçi'ye "hayırlı olsun" ziyareti
Şalpazarı Kaymakamı Beşikçi'ye "hayırlı olsun" ziyareti

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Şalpazarı İlçe AK Parti Başkanı Murat Topkara ve beraberindekiler Kaymakam Murat Beşikçi'ye "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Şalpazarı'na yeni atanan Kaymakam Murat Beşikçi'ye "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Murat Topkara, "Şalpazarı'na her türlü hizmette biz iktidar partisinin buradaki temsilcileri olarak hep yanınızdayız. Yeter ki istişare edelim" dedi.
Kaymakam Murat Beşikçi ise "Ben buraya idarecilik yapmaya, sizleri idare etmeye gelmedim. Allah rızası için hizmet etmeye geldim. Şalpazarı'na hizmet etmek isteyen bir ailenin sizlerin bir üyesi olmaya geldim. Elbette, ben devletimizin, Cumhurbaşkanı'mızın buradaki bir temsilcisi olsam da, siz de iktidar partisinin, hükümetin buradaki bir temsilcisisiniz. Sizi yok sayamayız. Yapacağımız hizmetleri sizlerle konuşacağız, birlikte karar vereceğiz. Kendi kendimize işleri zorlaştırırsak, vatandaşın gözünden düşeriz" ifadelerini kullandı.
(OK-ÖS-Y)

05.01.2017 09:55:12 TSI
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