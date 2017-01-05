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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Yeşil pembe Meclis

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:54
Yeşil pembe Meclis
Yeşil pembe Meclis
- Isparta İl Genel Meclisi Üyeleri, meclis toplantısını Isparta Davrazspor formasıyla yaptı

(Fotoğraflı)

Ferhat Kaya
ISPARTA (İHA)- Isparta İl Genel Meclisi Üyeleri, Isparta Davrazspor'a destek vermek amacıyla ocak ayı oturumuna yeşil pembe formayla çıktılar.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta Davrazspor'a İl Genel Meclis Üyeleri destek verdi. Pembe-yeşil formalarını alan İl Genel Meclis Üyeleri, oturuma formaları giyerek çıktı. Meclis Başkanı Ali Bolat Başkanlığı'nda toplanan meclis üyeleri formaları giyerek, tüm kente, "Isparta Davrazspor'a sahip çıkın" çağrısında bulundular.
(FK-Y)

05.01.2017 09:57:55 TSI
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