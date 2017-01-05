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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat:

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:55
AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat:
AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat:
-''Başbakan Yıldırım'ın müjdeleri Kilis'te sevinç ile karşılandı''

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği müjdelerin Kilis'te sevinç ile karşılandığını söyledi.
Milletvekili Polat, Cumhuriyet Meydanında Kilis halkına hitap eden Başbakan Binali Yıldırım'ın Kilis'e birçok müjde verdiğini ifade ederek, "Kilis kalkınmada öncelikli 6.bölgeye alınıyor. Sicil affı geliyor. Polateli-Şahinbey Organize Sanayi yatırım planına alınarak inşaatına başlanıyor. Kilis büyük modern ve yeni bir hastaneye kavuşuyor. Kilis ve Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Dörtyol-Hassa karayolu tünellerle limana bağlanıyor. Esnafın borçları yapılandırılarak, ödeme kolaylığı getiriliyor" dedi.
Verilen tüm müjdeler Kilislilere faklı heyecan yaşattığını ifade eden Polat, " Verilen tüm güzel haberler Kilisimize hayırlı olsun diyoruz. Kilis ekibi olarak, uzun süreden beri takip ettiğimiz işlerin sonuçlarını almaya başladık. Bu yatırımların memleketime ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen, başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, kabine üyelerimize ve bütün kurumlarımıza gönülden teşekkürü bir borç bilir, Kilis halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
(MAD-Y)

05.01.2017 09:58:48 TSI
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