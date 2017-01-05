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Medeniyetler şehrinin fotoğrafları yarıştı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. 'Medeniyetler Şehri Kayseri' konulu yarışmada 1567 fotoğraf değerlendirildi. Birinciliği Sare Kural'ın elde ettiği yarışmanın ödül töreni 7 Ocak Cumartesi günü Erciyes'te yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasına 1567 fotoğraf katıldı. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sare Kural birinci, Sibel Aldemir ikinci, Osman Maaşoğlu üçüncü olurken; Hasan Uçar, Caner Başer ve Levent Meriç mansiyon ödülü kazandı. Yarışmaya katılan 50 fotoğraf ise sergilemeye layık görüldü.

Yarışmaya katılan fotoğraflardan oluşan sergi ve ödül töreni 7 Ocak Cumartesi günü Erciyes Kardanadam Tesislerinde yapılacak. Törende birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL, mansiyona layık görülen fotoğraflara 1000'er TL, sergilenecek eserler için ise 200'er TL ödül verilecek.

(SK)



05.01.2017 10:01:00 TSI

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