05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Medeniyetler şehrinin fotoğrafları yarıştı

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:56
Medeniyetler şehrinin fotoğrafları yarıştı
Medeniyetler şehrinin fotoğrafları yarıştı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. 'Medeniyetler Şehri Kayseri' konulu yarışmada 1567 fotoğraf değerlendirildi. Birinciliği Sare Kural'ın elde ettiği yarışmanın ödül töreni 7 Ocak Cumartesi günü Erciyes'te yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasına 1567 fotoğraf katıldı. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sare Kural birinci, Sibel Aldemir ikinci, Osman Maaşoğlu üçüncü olurken; Hasan Uçar, Caner Başer ve Levent Meriç mansiyon ödülü kazandı. Yarışmaya katılan 50 fotoğraf ise sergilemeye layık görüldü.
Yarışmaya katılan fotoğraflardan oluşan sergi ve ödül töreni 7 Ocak Cumartesi günü Erciyes Kardanadam Tesislerinde yapılacak. Törende birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL, mansiyona layık görülen fotoğraflara 1000'er TL, sergilenecek eserler için ise 200'er TL ödül verilecek.
(SK)

05.01.2017 10:01:00 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Eğitime Melikgazi Desteği
YEREL

EĞİTİME MELİKGAZİ DESTEĞİ
&quot;Şehit Komandolar Durağı&quot;nda saygı nöbeti
YEREL

"ŞEHİT KOMANDOLAR DURAĞI"NDA SAYGI NÖBETİ
Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat
YEREL

KAYSERİ VE SİVAS'TA KÜLTÜR SANAT
Forum Kayseri 5. yıl kutlamaları ile ziyaretçilerini coşturmaya hazırlanıyor!
YEREL

FORUM KAYSERİ 5. YIL KUTLAMALARI İLE ZİYARETÇİLERİNİ COŞTURMAYA HAZIRLANIYOR!
Şiirlerin dilinden Osmanlı anıldı
YEREL

ŞİİRLERİN DİLİNDEN OSMANLI ANILDI
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Tekden öğrencilerinden anlamlı ziyaret
YEREL

TEKDEN ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ZİYARET
Kayserispor'da Sergen Yalçın dönemi
YEREL

KAYSERİSPOR'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ
Başkan Gülcüoğlu'ndan rektör Güven'e ziyaret
YEREL

BAŞKAN GÜLCÜOĞLU'NDAN REKTÖR GÜVEN'E ZİYARET
Musikişinas Hayrunnisa Mermi'nin imam hatip okulları konserleri başladı
YEREL

MUSİKİŞİNAS HAYRUNNİSA MERMİ'NİN İMAM HATİP OKULLARI KONSERLERİ BAŞLADI
DAEŞ üyeleri gözaltına alındı
YEREL

DAEŞ ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI
Kayseri Şeker'de 2016 yılı dolu dolu geçti
YEREL

KAYSERİ ŞEKER'DE 2016 YILI DOLU DOLU GEÇTİ
Kayseri'de DEAŞ operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU
MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş yeniden adaylığını açıkladı
YEREL

MHP MELİKGAZİ İLÇE BAŞKANI ERTUĞRUL YÜCEBAŞ YENİDEN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Melikgazi'de Vatandaşlar Akıllı Telefon Hizmeti Alabilecek
YEREL

MELİKGAZİ'DE VATANDAŞLAR AKILLI TELEFON HİZMETİ ALABİLECEK
Musul ve Haleplilere 12 tır yardım malzemesi
YEREL

MUSUL VE HALEPLİLERE 12 TIR YARDIM MALZEMESİ
&quot;Türkiye Gücünün Farkına Vardı&quot;
YEREL

"TÜRKİYE GÜCÜNÜN FARKINA VARDI"
ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi 7/24 Acil Hizmeti Veriyor
YEREL

ERÜ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 7/24 ACİL HİZMETİ VERİYOR
Yaylada mahsur kalan bekçiyi AFAD ekipleri kurtardı
YEREL

YAYLADA MAHSUR KALAN BEKÇİYİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalıdan Örnek Davranış
YEREL

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OSMAN ELMALIDAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Kayseri ve Sivas'tan Haleplilere yardım
YEREL

KAYSERİ VE SİVAS'TAN HALEPLİLERE YARDIM
Kayseri'den Halep ve Musul'a 12 TIR yardım malzemesi gönderildi
YEREL

KAYSERİ'DEN HALEP VE MUSUL'A 12 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ
Kocasinan'da bilgisayar kullanımı dersine başvurular başladı
YEREL

KOCASİNAN'DA BİLGİSAYAR KULLANIMI DERSİNE BAŞVURULAR BAŞLADI