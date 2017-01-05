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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:03
GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz
GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz
- ''Güneydoğulu iş adamları 2017 hedefini büyüttü''
- "İhracatta 2017 bölge hedefimiz 9 milyar dolar, Gaziantep hedefimiz 7 milyar dolardır"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 2016'yı 7 milyar 778 milyon 937 bin dolarlık ihracatla kapatırken birlik diğer ihracatçı birlikleri adına da 485 milyon 711 bin dolarlık dış satımla geçen seneyi 8 milyar 264 milyon 648 bin dolarla tamamladı.
''2016 her şeye rağmen iyi geçti, ülke olarak olumsuz algıları yakacağız''
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geçen yılı iyi bir noktada tamamladıklarını söyledi. Yılın başından sonuna kadar gerçekleştirilen ihracat verileri incelendiğinde en düşük rakamın Temmuz ayında alındığını hatırlatan Çıkmaz, darbe teşebbüsünün her alanda olduğu gibi ihracatta da sıkıntıya neden olduğunu ifade etti. Bölge işadamlarının negatif algıyı yıkmak ve ülke ihracatına katkı sağlamak amacıyla daha çok çalışarak üretmeye, istihdam oluşturmaya ve satışa odaklandığını vurgulayan Çıkmaz, bu nedenle 2017'de daha çok çalışarak ülkenin ihracatının artırılması için mücadele vereceklerini dile getirdi.
''2017 bölge hedefimiz 9 milyar dolar''
Bölge ve Gaziantep'in 2017 yılı ihracat hedefine de değinen Çıkmaz, "Bu yılı ihracat yılı ilan ediyoruz. Yılsonunda bölge ihracatını 9 milyar dolara, Gaziantep'in ihracatını da 7 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Geçmişe baktığımızda bu hedefleri de yakalayacağımıza inanıyorum. Yeter ki inanalım, inanırsak başaracağız. Ben bölge ihracatçımızın azmine ve çalışkanlığına güveniyorum" dedi.
''İngiltere, Amerika ve Afrika'ya yoğunlaşacağız''
Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "10 Ülke 10 İl" eşleştirmesinde Gaziantep'in İngiltere ile eşleştiğini anımsatan Çıkmaz, bu ülkeye daha çok ağırlık vereceklerini ve taleplerini iyi analiz ederek ihracatı artırmanın yollarını arayacaklarını dile getirdi. Yeniliğe açık, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya yönelik girişimleriyle ihracatta önemli başarılara imza atan Gaziantep'te ihracatın kültür haline geldiğine dikkati çeken Çıkmaz, "Afrika'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Asya'ya farklı kıtalara dış satım yapabilen ender şehirlerden biri olan Gaziantep, yıllarca Ortadoğu ülkeleri ve Asya ağırlıklı çalıştı ve bu ülkelerde yatırım araştırması yaptı. İşadamlarımız son yıllarda yüzünü Avrupa'ya ve ABD'ye çevirdi. Ancak ihracatta ilk sıraya bir Avrupa ülkesini koyamadı. Şimdi hedef dünyanın farklı ülke ve kıtalarına ihracat yaparken, İngiltere pazarına daha fazla ağırlık vermek olacak. Bu ülkenin taleplerinden yaşam koşullarına varıncaya kadar geniş bir araştırmayla İngiltere pazarında kalıcı olmanın ve hali hazırdaki ihracat rakamlarını artırmanın planlarını yapmak gerekecektir. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, şimdi yol haritamız daha da belirginleşti. Yola koyulup ihracatımızı artırmak için çalışacağız"şeklinde konuştu.
''Dünya pazarlarının etkin aktörleri olacağız''
Yeni pazarlar, yeni hedefler ve üretimde ki yenilikçi hamlelerle ilgili süreçlerin doğru işletilmesi gerektiğine dikkati çeken Çıkmaz, "2017 yılını ihracat yılı ilan ederek bu yöndeki çalışmalarımıza ağırlık vermeye başladık. Dünyanın neresinde olursa olsun ürünlerimizin en iyi koşullarda o pazarlarda büyük pay sahibi olabilmesi için çalışmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Uluslararası fuarların yanı sıra tanıtım gruplarımızın etkin faaliyetleri de bu pazarlardaki gücümüzü arttıracaktır. Suriye'de sağlanan ateşkesin ardından Irak'la ilişkilerin düzelmesi yönündeki çabalar elbette ihracatımızı olumlu etkileyecektir. 2017 yılından umutluyuz" diye konuştu.

05.01.2017 10:07:45 TSI
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