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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Mutlukent A.Ş. ile Süleymanpaşa Belediyesi çalışanları daha güvende

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:05
Mutlukent A.Ş. ile Süleymanpaşa Belediyesi çalışanları daha güvende
Mutlukent A.Ş. ile Süleymanpaşa Belediyesi çalışanları daha güvende

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Ocak ayı meclis toplantısında, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, belediye bünyesinde iki yıl önce kurulan Mutlukent A.Ş. ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, taşeron sistemine karşı 2 yıl önce kurulan Süleymanpaşa Belediyesi'nin şirketi Mutlukent A.Ş. ile çalışanların artık daha güvende olduğunu vurguladı. Eşkinat, "Önümüzdeki aydan itibaren ve kalan hizmet süremizin tamamını kapsamak üzere Süleymanpaşa Belediyesi'nde artık sadece belediye çalışanları ve Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait Mutlukent şirketinin çalışanları vardır. Bu kısmi iş güvencesi, kısmi maaş alabilme güvencesi demektir" dedi.

"Mutlukent projesi hedeflediğimiz büyüklüğe erişti"
Mutlukent projesinin arzu ettikleri noktaya geldiğini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Dönemimizin başında taşeron işçi sistemini rehabilite etme amacıyla kurduğumuz Mutlukent şirketi, bu ay içinde yapılacak olan ihalelerle beraber, Süleymanpaşa Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin tamamını kendi bünyesine katabilecek büyüklüğe gelmiştir. İki yıldır büyük emek veren Mutlukent şirketimizin başta başkanları olmak üzere yönetim kurulunu kutluyorum" dedi.

"Belediyemizde artık Mutlukent şirketinin çalışanları da var"
Süleymanpaşa Belediyesi'nin Mutlukent A.Ş. aracılığı ile 2 yıldır sunduğu iş güvencesinin altını çizen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Önümüzdeki aydan itibaren ve kalan hizmet süremizin tamamını kapsamak üzere belediyemizde artık sadece Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışanları ve Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait Mutlukent şirketinin çalışanları vardır. Bu kısmi iş güvencesi, kısmi maaş alabilme güvencesi demektir. Burada sendikalarımızla birlikte iş barışını ve iş verimini arttırmaya yönelik bir çalışmayı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Mutlukent'ten devlete yüzde 18 KDV katkısı
Mutlukent projesinin ülke ekonomisine de önemli bir katkı yaptığının altını Başkan Eşkinat, "Mutlukent'in önemli bir etkisi daha var. Hizmet alımı ihaleleri bildiğiniz gibi sıfır karlılıkla alınıyor. Akla hemen şu soru geliyor; 'Neden firmalar kar etmeyecekleri bir ihaleyi almak için kıyasıya mücadele ediyorlar?' Maalesef ülkemizin az gelişmiş bölgelerinin kalkınması adına o bölgelerde kurulan şirketlere iyi niyetle sağlanan bir imtiyaz olan Katma Değer Vergisi muafiyetinin kötüye kullanılması söz konusu. Merkezi bu bölgelerde bulunan şirketler KDV muafiyeti avantajını kötüye kullanmak suretiyle karşımıza çıkıyorlar. Bu durumun belediyemize herhangi bir artısı ya da eksisi yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti hazinesine yüzde 18 KDV kaybı olarak yansıyor. Belediyemiz işte bu Mutlukent projesi ile kendi bütçesine değil ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesine yüzde 18 KDV'yi kazandırmış oluyor. Bu bakımdan da ben bu ülkede yaşayan milliyetçi bir vatandaş olarak belediyemizle gurur duyuyorum ve doğru bir iş yaptığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Mutlukent 5 milyon TL teminat gösterebilecek
Öte yandan, sermayesi yüzde 100 Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.'nin ihalelere katılabilmek amacıyla 1 milyon TL olan banka teminat mektubunun 3 milyon 700 bin TL'ye yükseltilmesi konusu da belediye meclis gündeminde görüşülürken, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin teklifi ile 5 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
(HLD-MEF-Y)

05.01.2017 10:10:26 TSI
NNNN

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