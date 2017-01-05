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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu Bölgesinde Sibirya soğukları etkisini sürdürürken bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta eksi 28 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer az bulutlu, Erzurum ve Erzincan çevreleri akşam saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sisli ve puslu olacağı bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 28, Ardahan'da 27, Erzurum'da 22, Ağrı'da 11, Iğdır ve Erzincan'da 10 derece olarak ölçüldü.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 55, Erzurum'da 23, Kars ve Ardahan'da 20, Iğdır'da 11 santimetre olarak kaydedildi.

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

(AA-AA-Y)



05.01.2017 10:12:37 TSI

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