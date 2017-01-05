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Tarihi türbelerin ihyası protokolü imzalandı



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KONYA (İHA) - Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç arasında, Konya merkezde bulunan 33 türbenin bakım, onarım, temizlik ve tanıtımının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili protokol imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında, Konya'da bulunan vakıf türbelerinin bakım, onarım, temizlik, güvenlik ve tanıtımını kapsayan bir protokol imzalandı.

Törende konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi'nin Konya'daki tarihi türbeler kaybolmuşsa bile onların belirlenerek ihyası konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şimdi de Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan türbelerin sorumluluğunu alarak bakım, onarım ve temizliklerini yapacağını ifade etti. Tarihi eserlerin turizme kazandırılması konusunda belediyelerin büyük katkı sunduğunu kaydeden Vali Canbolat, protokol ile türbelerin bakım ve onarımının daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını vurguladı.



"Tarihi eserlerin korunması konusunda örnek şehir"

Selçuklu payitahtı, Anadolu'nun vatan yapılmasında büyük bir rol üstlenen Konya'da ecdada vefa kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Türk-İslam büyüklerinin türbelerinin, mezarlarının bulunduğu alanların temizliği, bakımı, onarımı ve güvenliğinin sağlanması bizlerin görevi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü ile güzel bir işbirliği yapıyoruz. Konya'da tarihi eserlerin korunması, restorasyonu konusunda önemli adımlar atıldı. Konya bu konuda ciddi bir örnektir. 3 binden fazla sivil mimari örneği ve tarihi eserin restorasyonu gerçekleştirildi. Şimdi, Konya merkezde bulunan 33 türbenin daha bakım, onarım, temizliği ve güvenliğinin belediyemiz eliyle sağlanması konusunu hayata geçireceğiz. Tarihe saygı, vefa ve tarihi dokunun korunması konusunda işbirliğimiz devam edecek" dedi.

Başkan Akyürek, Mana Yıldızları isimli bir proje yürüttüklerini de hatırlatarak, Konya'da iz bırakan büyüklerin kaybolmuş olsa bile mezar yerlerini tespit edip ziyaret haritasına işaretlediklerini dile getirdi. Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç de Türkiye'de en fazla Selçuklu eseri barındıran şehrin Konya olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Genç, Konya merkezde bulunan türbelerin bakım, onarım, düzenli temizlik ve aydınlatma konularında eksiklikler yaşandığını, Büyükşehir Belediyesi'nin bu protokolle tüm türbelerin sorumluluğunu aldığını belirterek, Başkan Tahir Akyürek'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından konuyla ilgili protokol Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç arasında imzalandı.

(AH-Y)



05.01.2017 10:12:41 TSI

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