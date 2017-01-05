05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tarihi türbelerin ihyası protokolü imzalandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:08
Tarihi türbelerin ihyası protokolü imzalandı
Tarihi türbelerin ihyası protokolü imzalandı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç arasında, Konya merkezde bulunan 33 türbenin bakım, onarım, temizlik ve tanıtımının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili protokol imzalandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında, Konya'da bulunan vakıf türbelerinin bakım, onarım, temizlik, güvenlik ve tanıtımını kapsayan bir protokol imzalandı.
Törende konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi'nin Konya'daki tarihi türbeler kaybolmuşsa bile onların belirlenerek ihyası konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şimdi de Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan türbelerin sorumluluğunu alarak bakım, onarım ve temizliklerini yapacağını ifade etti. Tarihi eserlerin turizme kazandırılması konusunda belediyelerin büyük katkı sunduğunu kaydeden Vali Canbolat, protokol ile türbelerin bakım ve onarımının daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını vurguladı.

"Tarihi eserlerin korunması konusunda örnek şehir"
Selçuklu payitahtı, Anadolu'nun vatan yapılmasında büyük bir rol üstlenen Konya'da ecdada vefa kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Türk-İslam büyüklerinin türbelerinin, mezarlarının bulunduğu alanların temizliği, bakımı, onarımı ve güvenliğinin sağlanması bizlerin görevi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü ile güzel bir işbirliği yapıyoruz. Konya'da tarihi eserlerin korunması, restorasyonu konusunda önemli adımlar atıldı. Konya bu konuda ciddi bir örnektir. 3 binden fazla sivil mimari örneği ve tarihi eserin restorasyonu gerçekleştirildi. Şimdi, Konya merkezde bulunan 33 türbenin daha bakım, onarım, temizliği ve güvenliğinin belediyemiz eliyle sağlanması konusunu hayata geçireceğiz. Tarihe saygı, vefa ve tarihi dokunun korunması konusunda işbirliğimiz devam edecek" dedi.
Başkan Akyürek, Mana Yıldızları isimli bir proje yürüttüklerini de hatırlatarak, Konya'da iz bırakan büyüklerin kaybolmuş olsa bile mezar yerlerini tespit edip ziyaret haritasına işaretlediklerini dile getirdi. Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç de Türkiye'de en fazla Selçuklu eseri barındıran şehrin Konya olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Genç, Konya merkezde bulunan türbelerin bakım, onarım, düzenli temizlik ve aydınlatma konularında eksiklikler yaşandığını, Büyükşehir Belediyesi'nin bu protokolle tüm türbelerin sorumluluğunu aldığını belirterek, Başkan Tahir Akyürek'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından konuyla ilgili protokol Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç arasında imzalandı.
(AH-Y)

05.01.2017 10:12:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Arkadaşının açtığı rastgele ateş sonucu öldü
YEREL

ARKADAŞININ AÇTIĞI RASTGELE ATEŞ SONUCU ÖLDÜ
Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
Beyşehir'de karla mücadele filosuna takviye
YEREL

BEYŞEHİR'DE KARLA MÜCADELE FİLOSUNA TAKVİYE
Kar suları Akgöl'ü canlandıracak
YEREL

KAR SULARI AKGÖL'Ü CANLANDIRACAK
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Konya'da
YEREL

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ KENAN SOFUOĞLU, KONYA'DA
Konya'dan Haleplilere yardım
YEREL

KONYA'DAN HALEPLİLERE YARDIM
Ereğli Belediyesi, 2017 yılının ilk meclis toplantısı yaptı
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ, 2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPTI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Akşehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor
YEREL

AKŞEHİR'DE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Milli motosikletçi Sofuoğlu, Konya'da
YEREL

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ SOFUOĞLU, KONYA'DA
Sosyal belediyecilikte örnek şehir Konya
YEREL

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK ŞEHİR KONYA
Meram'da örnek sosyal belediyecilik
YEREL

MERAM'DA ÖRNEK SOSYAL BELEDİYECİLİK
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Beyşehir'de kar temizliği seferberliği
YEREL

BEYŞEHİR'DE KAR TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ
Polonyalı Joanna, İslamiyet'i seçti &quot;Melek&quot; oldu
YEREL

POLONYALI JOANNA, İSLAMİYET'İ SEÇTİ "MELEK" OLDU
Tribün liderleri Konya'da buluşacak
YEREL

TRİBÜN LİDERLERİ KONYA'DA BULUŞACAK
Konya Savunma ve Havacılık Sanayisinin başarı grafiği yükseldi
YEREL

KONYA SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİSİNİN BAŞARI GRAFİĞİ YÜKSELDİ