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Siverek'te elektrik kesintisi uyarısı



ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Siverek Trafo Merkezi'nde yıllık bakım nedeniyle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir günlük elektrik kesinsi yapılacağı duyuruldu.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamada, Pazar günü yıllık bakım nedeniyle Siverek ilçe merkezinde birg ünlük kesinti yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "08.01.2017'de Siverek Trafo Merkezi'nde TEİAŞ tarafından yapılacak bakım onarım çalışmasından dolayı Siverek merkez ve kırsalı 08:00-17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışmasından dolayı enerji kesintisi olacaktır" denildi.

(SD-Y)



05.01.2017 10:17:22 TSI

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