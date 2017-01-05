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Başkan Özmen veteriner hekimlerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salih Özmen, Malazgirt ilçesindeki veteriner hekimler ile bir araya geldi.

Bir otelde yapılan toplantıda bir araya gelen veteriner hekimler ve Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salih Özmen, konuşmasında veteriner hekimlere hayvan sağlığı ve insan sağlığına etki edebilecek alanlarda beraber çalışıldığını belirtti. Klinik çalışanı hekimlerin oldukça zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Özmen, yetiştiricinin ayakta tutulması için birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi. Malazgirt'in kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Özmen, "Sığır yetiştiricilerimiz burada fazla olduğu için haliyle Malazgirt'e gelen destek de çok fazla oluyor. Hakkâri, Şırnak, Mardin ve Siirt'e giden destek kadar bize destek geldi. Bugün Muş'a 14 trilyon destek geldi. Bu paraların tamamı hayvan yetiştiricilerimize gitti. Bu da bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Veteriner Hekim Murat Apaydın ise 2016 yılında ilçede büyük başarılara imza attıklarını belirterek, "Umarım aynı başarıyı 2017 yılında da sağlarız. Bu kapsamda 2017 yılının herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(VE-ATL-SÜ-HA-Y)



05.01.2017 10:21:38 TSI

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