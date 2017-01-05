YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şairler Karşıyaka'da 'Attila İlhan' anısına yarışıyor

Şairler Karşıyaka'da 'Attila İlhan' anısına yarışıyor



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Usta şair Attila İlhan'ın anısını yaşatmak isteyen Karşıyaka Belediyesi, bu yıl 3. kez şiir yarışması açtı. Birinci seçilecek eserin sahibi, Attila İlhan Şiir Ödülünün ve 6 bin TL'nin sahibi olacağı, ödül töreninin şairin doğum günü olan 15 Haziran 2017 tarihinde yapılacak.

Karşıyaka Belediyesi, kentin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan usta şair Attila İlhan'ın anısına iki yıldır düzenlediği şiir yarışmasını geleneksel hale getirdi. Yeni şairler ve yeni eserlerin topluma kazandırılmasına da katkı sağlayacak yarışmanın bu yılki etabı için başvurular kabul edilmeye başlandı. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, eserlerini elden, posta ya da kargoyla, 14 Nisan 2017 tarihine kadar Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ulaştırabileceği kaydedildi. Yarışmanın jürisinde ise edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Ataol Behramoğlu, Hüseyin Yurttaş, Hidayet Karakuş, Ünal Ersözlü, Tuğrul Keskin ve Attila İlhan'ın ailesi adına Kerem Alışık yer alacağı duyuruldu. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda birinci seçilecek eserin, Attila İlhan'ın doğum günü olan 15 Haziran'da, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosunda düzenlenecek törenle açıklanacağı, eserin sahibine, 6 bin TL para ödülü verilecek ve eseri bin adet basılarak dağıtılacağı bildirildi. Yarışma ve katılım koşullarına ilişkin detaylı bilginin de Karşıyaka Belediyesinin resmi web sitesi "www.karsiyaka.bel.tr" adresinden alınabileceği kaydedildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yarışmaya ilişkin şöyle konuştu:

"Attila İlhan, Karşıyakamızda büyümüş ve Türkiye'nin aydınlanma mücadelesine katkı sunmuş çok önemli bir değerimizdir. Edebiyatımızın, düşünce ve sanat dünyasının ölümsüz kaptanını, bu yıl da 'Attila İlhan Şiir Ödülü' etkinliğimizle anacak olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz."

(HG-Y)



05.01.2017 10:22:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER