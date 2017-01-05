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Yenimahalle'den bir "Demet" yatırım

- Demetevler hizmete doyacak



ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde devam eden projeleri bir an önce vatandaşların hizmetine sunmak için yeni yılda da durmaksızın çalışmaya devam ediyor. İlçenin dört bir köşesini şantiye alanına çeviren belediye, Demetevler için de düğmeye bastı. Demetevler'eprestij kazandıracak, bölgeyi sosyal kültürel yönden canlandıracak projeler hızla yükseliyor.

Hem gençlik hem kültür merkezi

İlçede yaşayan gençlerin yaşıtlarıyla kaliteli zaman geçirmeleri ve boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için Yenimahalle Belediyesi tarafından inşa edilen gençlik merkezlerine bir yenisi,Demetevler'deekleniyor. İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiği proje, bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Gençlik ve kültür merkezi yapısında hizmet verecek tesis, 2 bin 921 metrekarelik alan üzerinde yükselmeye devam ediyor.

Kaliteli zaman, sayısız etkinlik

İçerisinde kafeterya, oyun salonu, sanat atölyeleri, okuma salonu, dans stüdyosu, müzik ve piyano eğitim odaları, bilgisayar ve etüt odası, sergi salonu, bay ve bayan fitness salonları ile hizmet verecek tesis, tamamlanmasıyla gençlerle dolup taşacak.

Çalışan annelere kreş müjdesi

Yenimahalle Belediyesi'nin Demetevler için başlattığı bir diğer önemli proje ise Demetevler Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi. Ebeveynlere büyük rahatlık sağlayacak projede kaliteli ve çağdaş eğitim verilecek.

Ülkenin geleceği çocukların donanımlı birer birey olarak yetişmesi için ilk adımın atılacağı Demetevler Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi'nde anne-babaların gözü arkada kalmayacak.

100 miniğin eğlence ve eğitim adresi olacak

Bin 684 metrekarelik alan üzerinde inşaatının devam ettiği projede, oyun salonu, 6 adet derslik, 4 adet uyku odası ve yemekhane yer alıyor. Hemen yanı başında yemyeşil bir parkın yer aldığı kreş, çocukların açık hava etkinliklerine uygun olarak tasarlanacak.

Yaklaşık 100 çocuğa eğitim verecek anaokulu ve gündüz bakımevi, özgün mimarisiyle de dikkat çekecek.

Her iki projeyi de 2017'nin ortalarında tamamlayacak olan Yenimahalle Belediyesi, bununla da yetinmeyerek bu yıl Demetgül Mahallesi'ne bir sağlık ocağı kazandırma hedefinde. Aynı zamanda 2017'de bölgenin altyapı çalışmaları da hız kesmeyecek.

(BC-ÖK-Y)



05.01.2017 10:27:31 TSI

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