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Muratpaşa Belediyesi'nden Obruk Ormanı imar planı çalışması



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu Obruk Devlet Ormanı için uygulama imar planı çalışmalarını tamamlandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Ermenek Mahallesi sınırları içinde bulunan ancak mezbelelik hali ve terk edilmişliğiyle bölge sakinlerinin 'Hayalet Orman' adını verdiği 'Obruk Devlet Ormanı' için Muratpaşa Belediyesi uygulamalı imar planı çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatı üzerine plan 302 futbol sahası genişliğinde, 310 bin metrekare alana ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü uygulama ölçekli plan çalışmalarını tamamladı.

Alanın tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Kasım ayı içinde yapılan başvuru sonrası hazırlanan plana ilişkin raporda alanın tam bir mezbelelik görüntüsünde olduğu vurgulandı. Raporda "Söz konusu alan kent merkezinde yer almasına rağmen yaklaşık 500 bin nüfuslu ilçemizin ve kentin yaşamına aktif olarak katılamamıştır. Bu nedenle halkımız rekreatif ihtiyaçlarını, açık alan gereksinimlerini kent dışında, erişilmesi zor ve uzak alanlardan karşılamaya yönelmiştir" ifadesine yer verildi.

Söz konu planlamayla 310 bin metrekare alanın Muratpaşa'ya ve kent yaşamına katmak, kontrollü ve disiplinli bir şekilde kullanılmasını sağlamanın amaçlandığının altı çizilirken alanda öngörülen kullanımlar ve hedefler şu şekildi sıralandı:

"Dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, sadece günübirlik kullanım imkanı sağlayan kır lokantası, kır kahvesi, yöresel ürünler açık sergi ve satış yeri, alanın flora ve faunasının tanıtımı, özellikle çocuklar ve gençlere orman sevgisini ve bilincinin aşılanması, izcilik, doğa yürüyüşü, bisiklet, binicilik ve benzer etkinlikler."

Bu çerçevede 310 bin metrekare alanının 124 bin metrekaresi açık spor tesisi olarak planlanırken 64 bin metrekaresi ise günübirlik tesis alanı olarak planlarda yer aldı. Alanın 103 bin metrekaresi ise rekreasyon alanı olarak planlarda yer aldı.

(SÇ-SÇ-Y)



05.01.2017 10:31:33 TSI

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