05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muratpaşa Belediyesi'nden Obruk Ormanı imar planı çalışması

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:27
Muratpaşa Belediyesi'nden Obruk Ormanı imar planı çalışması
Muratpaşa Belediyesi'nden Obruk Ormanı imar planı çalışması

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu Obruk Devlet Ormanı için uygulama imar planı çalışmalarını tamamlandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Ermenek Mahallesi sınırları içinde bulunan ancak mezbelelik hali ve terk edilmişliğiyle bölge sakinlerinin 'Hayalet Orman' adını verdiği 'Obruk Devlet Ormanı' için Muratpaşa Belediyesi uygulamalı imar planı çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatı üzerine plan 302 futbol sahası genişliğinde, 310 bin metrekare alana ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü uygulama ölçekli plan çalışmalarını tamamladı.
Alanın tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Kasım ayı içinde yapılan başvuru sonrası hazırlanan plana ilişkin raporda alanın tam bir mezbelelik görüntüsünde olduğu vurgulandı. Raporda "Söz konusu alan kent merkezinde yer almasına rağmen yaklaşık 500 bin nüfuslu ilçemizin ve kentin yaşamına aktif olarak katılamamıştır. Bu nedenle halkımız rekreatif ihtiyaçlarını, açık alan gereksinimlerini kent dışında, erişilmesi zor ve uzak alanlardan karşılamaya yönelmiştir" ifadesine yer verildi.
Söz konu planlamayla 310 bin metrekare alanın Muratpaşa'ya ve kent yaşamına katmak, kontrollü ve disiplinli bir şekilde kullanılmasını sağlamanın amaçlandığının altı çizilirken alanda öngörülen kullanımlar ve hedefler şu şekildi sıralandı:
"Dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, sadece günübirlik kullanım imkanı sağlayan kır lokantası, kır kahvesi, yöresel ürünler açık sergi ve satış yeri, alanın flora ve faunasının tanıtımı, özellikle çocuklar ve gençlere orman sevgisini ve bilincinin aşılanması, izcilik, doğa yürüyüşü, bisiklet, binicilik ve benzer etkinlikler."
Bu çerçevede 310 bin metrekare alanının 124 bin metrekaresi açık spor tesisi olarak planlanırken 64 bin metrekaresi ise günübirlik tesis alanı olarak planlarda yer aldı. Alanın 103 bin metrekaresi ise rekreasyon alanı olarak planlarda yer aldı.
(SÇ-SÇ-Y)

05.01.2017 10:31:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muratpaşa, Görme Engelli Sporcu Yanık'a tesisleri açtı
YEREL

MURATPAŞA, GÖRME ENGELLİ SPORCU YANIK'A TESİSLERİ AÇTI
Kepez'in sultanları sahaya iniyor
YEREL

KEPEZ'İN SULTANLARI SAHAYA İNİYOR
Dokuma'nın yolları açılıyor
YEREL

DOKUMA'NIN YOLLARI AÇILIYOR
Çevreci Gençler Döşemealtı'nda buluştu
YEREL

ÇEVRECİ GENÇLER DÖŞEMEALTI'NDA BULUŞTU
Akdeniz'de 3 il için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
YEREL

AKDENİZ'DE 3 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursaspor'un Antalya kampı
YEREL

BURSASPOR'UN ANTALYA KAMPI
Kardemir Karabükspor'un Antalya kampı
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN ANTALYA KAMPI
Beşiktaş'ın Antalya kampı
YEREL

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI
Kamyonet Korkuluklarda asılı kaldı
YEREL

KAMYONET KORKULUKLARDA ASILI KALDI
Otomobil kaldırıma yayaların arasına daldı: 4 yaralı
YEREL

OTOMOBİL KALDIRIMA YAYALARIN ARASINA DALDI: 4 YARALI
Korkuteli'de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti
YEREL

KORKUTELİ'DE 2016 YILINDA 348 KİŞİ VEFAT ETTİ
Galatasaray, Antalya'ya geldi
YEREL

GALATASARAY, ANTALYA'YA GELDİ

Antalyaspor'a 43 milyon liralık tesis
YEREL

ANTALYASPOR'A 43 MİLYON LİRALIK TESİS
Akdeniz'de 3 il için fırtına ve sağanak uyarısı
YEREL

AKDENİZ'DE 3 İL İÇİN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI
Muratpaşa Meclisi'nden birlik vurgusu
YEREL

MURATPAŞA MECLİSİ'NDEN BİRLİK VURGUSU
Alanya'da cinayet
YEREL

ALANYA'DA CİNAYET
&quot;Şampiyon olmak istiyoruz&quot;
YEREL

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
AÜ'de Kültür ve Sanat çalışmaları başladı
YEREL

AÜ'DE KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Türk iş dünyasının Afrika yaklaşımı: Sömürü değil ahi mantığı
YEREL

TÜRK İŞ DÜNYASININ AFRİKA YAKLAŞIMI: SÖMÜRÜ DEĞİL AHİ MANTIĞI
Batı Akdeniz'in 2016 yılı ihracatı 1,4 milyar dolar
YEREL

BATI AKDENİZ'İN 2016 YILI İHRACATI 1,4 MİLYAR DOLAR
Başkan Böcek, 2016 yılındaki çalışmaları anlattı
YEREL

BAŞKAN BÖCEK, 2016 YILINDAKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI
Öztürk'ten Eto'o açıklaması
YEREL

ÖZTÜRK'TEN ETO'O AÇIKLAMASI
Antalya Eczacı Odası'na indirimli sağlık hizmeti
YEREL

ANTALYA ECZACI ODASI'NA İNDİRİMLİ SAĞLIK HİZMETİ