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Feyza Hepçilingirler, Başak Koleji söyleşi ve imza günü düzenledi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Çocuk ve gençlik edebiyatın sevilen yazarlarından Feyza Hepçilingirler, söyleşi ve imza günü etkinliğinde Aydın Özel Başak Koleji ailesiyle buluştu.

"Türkçe Off" ile Türkçe'nin yanlış ve kötü kullanımını eleştirerek büyük ilgi uyandırmış, "Yanlışlıklar" "Sabah Yolcuları" "Eski Bir Balerin" "Potluğu Gidermek" "Ne Güzel Ölmüştüm" "Savrulmalar" gibi eserleriyle pek çok değerli ödül almış ve tüm dünyada ses getirmiş çocuk ve gençlik edebiyatın sevilen günümüz yazarlarından Feyza Hepçilingirler, Aydın Özel Başak Koleji'ni ziyaret ederek öğrencilerle keyifli bir söyleşi ve imza programı gerçekleştirdi.

(MB-Y)



05.01.2017 10:32:28 TSI

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