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Polislerin şehit olduğu kazada 3 şüpheli serbest kaldı, tanker sürücüsü tutuklandı



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli İlçesinde şüpheli bir aracı durdurmak isteyen polis aracının tankerle çarpışması sonucu iki polisin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan tanker şoförü tutuklanırken, polisten kaçan 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.



Jandarmanın soruşturmayı sürdürdüğü olayla ilgili olarak dur ihtarına uymadıkları için polisler tarafından araçlarının lastiklerine ateş edilerek durdurulabilen K.G.(16), M.F.Ç.(17) ve E.G. (15) dün geceyi İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltında geçirdi. Tanker sürücüsü de ifadesi alınmak üzere Jandarma'ya götürüldü. Tanker sürücüsü ve kaçan otomobilde bulunan 3 kişi Nazilli Adliyesinde hakim karşısına çıktı. En küçüğü 15, en büyüğü 17 yaşında olan 3 genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis otosunu altına alan akaryakıt tankerinin sürücüsü Haşim K. (52) ise tutuklanarak Nazilli E Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Öte yandan, polis aracına çarpan tanker sürücüsü Haşim K.'nın oğlunun da İstanbul Sarıyer'de görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Hız sınırını aştığı iddia edilen şoför, kaza sonrasında çok üzgün olduğunu fakat yeşil ışıkta geçtiğini söylemişti.

(MB-Y)



05.01.2017 10:38:41 TSI

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