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Futsalda Uluğ Bey Ortaokulu şampiyon



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Yıldız Erkekler İl Birinciliği" tamamlandı. Uluğ Bey Ortaokulu şampiyon oldu.

Yüreğir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Okullararası Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları"na 70 okul katıldı. Turnuvanın başından beri üstün performans gösteren Uluğ Bey Ortaokulu Adana şampiyonu oldu.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonundan dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Okulsporları Sorumlusu Ramazan Bahadır ile okul yöneticileri verdi.

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren okulların isimleri şu şekilde:

Uluğ Bey Ortaokulu, Leman Sayit Ortaokulu, Mehmet Adil İkiz İmam Hatip Orta Okulu ve 80. Yıl Orta Okulu

(ELF-Y)



05.01.2017 10:40:27 TSI

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