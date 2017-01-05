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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Albayrak Malkara ilçesindeki TESKİ çalışmaları hakkında bilgi

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:38
Başkan Albayrak Malkara ilçesindeki TESKİ çalışmaları hakkında bilgi
Başkan Albayrak Malkara ilçesindeki TESKİ çalışmaları hakkında bilgi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak bir dizi ziyaretler için gittiği Malkara ilçesinde, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Malkara ilçe müdürlüğünü ziyaret etti.
TESKİ Malkara Şube Müdürü Kenan Taşkın ile bir süre görüşerek, TESKİ'nin ilçedeki çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Albayrak, TESKİ'nin 2016 yılında Malkara'da ve diğer ilçelerde büyük yatırımlar yaptığını 2017 yılında da yatırımların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.
(HLD-MEF-Y)

05.01.2017 10:41:49 TSI
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