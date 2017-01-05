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Karaduman, belediye meclis toplantısını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, Ocak ayı belediye meclis toplantısını değerlendirdi.

Karaduman yaptığı açıklamada şu düşüncelere yer verdi; "Ocak ayı Zonguldak Belediye Meclis toplantısında Ak Parti Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız Zonguldak halkına yapılan adaletsizliğe karşı pankartla uyarıda bulundular. Bu adaletsizlik karşısında duyarsız kalanlar millete bir gün hesap vereceklerdir. Zonguldak halkı bu yaşanan zulmü unutmayacaktır. Unutmayalım ki ; "Zulm ile abad olanın âhiri berbad olur" Bu eziyeti Zonguldak halkına yapanlara karşı haykırışımız devam edecektir."

(ÖMR-OA-Y)



05.01.2017 10:42:25 TSI

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