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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep Kolej Vakfının minik şairleri şiirleriyle ödül aldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:43
Gaziantep Kolej Vakfının minik şairleri şiirleriyle ödül aldı
Gaziantep Kolej Vakfının minik şairleri şiirleriyle ödül aldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Değirmendeki Şahin yavruları" isimli şiir yarışmasından Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri çeşitli ödüllerle döndü.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 4. sınıf öğrencileri Alara Kasapseçkin "On dört Küçük Yürek" ve Nazlı Işıl Koper "14 Çocuk" isimli şiirleri ile katıldıkları Değirmendeki Şahin Yavruları konulu şiir yarışmasında çeşitli ödüller aldılar. Yazdıkları şiirleriyle dikkat çeken öğrenciler mutluluklarını okul arkadaşları ve idarecileriyle paylaştı. Akademik çalışmaları yanında öğrencilerin yeteneklerini geliştirici uygulamalarıyla da dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin elde ettikleri sonuçların mutluluk verici olduğunu ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel okuma ve yazmanın önemine vurgu yaptığı açıklamasında, "Öğrencilerimizi okuyan, anlayan ve en önemlisi muhakeme eden öğrenciler olarak yetiştiriyoruz. Onların bu çalışmaları sayesinde ülkemiz gelişmiş ülkeler arasında yerini alacaktır. Okuma ve yazma etkinliklerimiz sadece sözde bir etkinlik değildir. Öğretim sürecimizi hiç aksatmadan yıl boyunca öğrencilerimizin yazma yeteneklerini geliştirici etkinlikler yaparak öğrencilerimizin çevresindeki hayata duyarlı, iletişim becerileri gelişmiş, farklılıklara saygılı, kendi kültürel değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
Yarışma sonucunda derece elde eden minik öğrenciler de gelecekte Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer almak istediklerini, şiir yazmanın kendileri için bir tutku olduğunu ifade ettiler.
(BRN-Y)

05.01.2017 10:47:01 TSI
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