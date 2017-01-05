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Ziraat mühendisi adaylarına uygulamalı eğitim



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ADANA (İHA) - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerine okulda ve iş yerlerinde uygulamalı eğitim verilerek geleceğe hazırlanıyor. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Bayat, bu uygulamanın Türkiye'de ilk kez tarım makineleri alanında gerçekleştirildiğini söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şubesi Genç ZMO'nun düzenlediği etkinlikte, geleceğin ziraat mühendisi adayları Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü atölyesini ziyaret ederek tarım makineleri ve tarımda kullanılan araç gereçleri yakından inceledi.

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Bayat, eşliğinde atölyeyi ziyaret eden ziraat mühendis adayları, tarım makinelerinin geçmişten günümüze kadar gelişimini Prof. Dr. Ali Bayat'tan dinledi. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nün ziraat mühendisleri için temel taşlardan biri olduğunu vurgulayan Bayat, son zamanlarda Ziraat Fakültesi'nin Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliğine duyulan ilgiden çok memnun olduğunu belirterek, "2016 yılından itibaren 4. sınıfta, iş yerlerinde verilecek uygulamalı eğitimle birlikte, mezunlarımız mesleğine daha hazır hale gelecek ve piyasada aranan elaman niteliğinde olacaklar. Bu uygulama Türkiye'de ilk kez tarım makineleri alanında Çukurova Üniversitesi tarafından başlatıldı" dedi.

Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri atölyelerde, çok eski zamanlardan kalma tarım makinelerinden günümüzde kullanılan tarım makinelerine kadar 200'den fazla tarım makinesini inceledi. Genç ZMO yönetimi, bu etkinliklerin diğer bölümlerde de sürdürüleceğini dile getirdiler.

(ELF-Y)



05.01.2017 10:47:27 TSI

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