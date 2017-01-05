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Bingöl SYDV'den 65 milyon yardım



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2016 yılında 58 bin 646 ihtiyaç sahibine 65 milyon 586 bin 850 TL nakdi yardımda bulundu.

Eğitimden sağlığa, gıdadan yaşlı aylığına kadar birçok alanda yardım gerçekleştiren SYDV, 6 bin 426 engelli vatandaşa 27 milyon 787 bin 316 TL yardımda bulundu. Engelli yakınlarını da ihmal etmeyen SYDV, 788 engelli yakınına ise 2 milyon 609 bin 807 TL yardım gerçekleştirdi. Eğitimden en iyi şekilde yararlanmaları için dezavantajlı ailelerin çocuklarına da yardımda bulunan SYDV, 24 bin 299 kişiye toplamda 7 Milyon 324 bin 740 TL nakdi yardım gerçekleştirdi. Ekonomik güçlükler nedeniyle düzenli sağlık kontrollerini yerine getiremeyen ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olmayan 15 bin 162 kişiye ise 4 milyon 797 bin 135 TL yardım yapıldı.

Eşi vefat etmiş 2 bin 958 kadına 7 milyon 238 bin 500 TL yardımda bulunan SYDV, bin 885 kadına 350 bin 520 TL gebelik yardımı ve 625 öksüz-yetim çocuğa 532 bin 600 TL yardım gerçekleştirdi. Ayrıca 5 bin 756 yaşlı vatandaşa 13 milyon 805 bin 531 TL yaşlı aylığı ödendi. Muhtaç asker ailelerine ve çocuklarına da yardımda bulunan Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 720 muhtaç asker ailesine 1 milyon 129 bin TL, 27 muhtaç asker çocuğuna ise 11 bin 700 TL nakdi yardımda bulundu.

Ayrıca Bingöl SYDV tarafından 2016 yılında ayni ve nakdi yardımlar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine toplamda, 14 milyon 764 bin 759 TL yardım yapıldı.

(YA-MP-Y)



05.01.2017 10:50:40 TSI

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