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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Albayrak "Gecesiyle Gündüzüyle 1001 Gün" tanıtım programına Katıldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:47
Başkan Albayrak "Gecesiyle Gündüzüyle 1001 Gün" tanıtım programına Katıldı
Başkan Albayrak "Gecesiyle Gündüzüyle 1001 Gün" tanıtım programına Katıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Bazı etkinlikler için Malkara ilçesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediyesi tarafından düzenlenen "Gecesiyle Gündüzüyle 1001 Gün" adlı tanıtım programına katıldı.
Malkara Kültür Sarayında gerçekleştirilen ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un yanısıra Malkara Belediye Meclis Üyeleriyle vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Malkara'ya yapılan bu hizmetler hayırlı olsun. Bu hizmetlerin devamı 2017 yılında da gelecek. İlçemize, bölgemize ve halkımıza hizmet eden Malkara Belediye Başkanımız Ulaş Yurdakul'a teşekkür ediyorum. Her şey Malkara için, her şey Tekirdağ için" dedi.
Programda Malkara'da 1001 gün içinde Malkara Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bundan sonrası yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verildi.
(HLD-MEF-Y)

05.01.2017 10:50:49 TSI
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