05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kadınlar da kısırlık problemine dikkat

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:50
Kadınlar da kısırlık problemine dikkat
Kadınlar da kısırlık problemine dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun, günümüzde her 100 çiftten 15'inin kısırlık nedeniyle çocuk sahibi olamadığını ifade etti.
Her kadın doğası gereği çocuk sahibi olup annelik duygusunu tatmak istediğini kaydeden Prof. Dr. Polat Dursun, "Kısırlığın çözümsüz olduğu vakalar enderdir. Ancak erken menopoz ya da erkekte hiç sperm hücresi bulunmaması durumunda yardımcı yöntemlere başvurmak anlamlı değil. Bunun dışında kalan kısırlık vakalarında ise sadece çocuk sahibi olma şansının azaldığı söylenebilir. Tanının konabilmesi için tetkikler ve muayeneler adım adım uygulanır ve uzun zaman alabilir. Bu zaman doktorun problemi iyi anlamasına ve en etkili tedaviye karar vermesine yardım eder. Araştırmalar sonucu bir veya birden fazla kısırlık nedeni bulunabileceği gibi çiftlerin yaklaşık %15'inde kısırlığın nedeni saptanamaz." diye konuştu.
Prof. Dr. Polat Dursun, kadındaki en önemli kısırlık sebeplerinin yumurtlama bozuklukları, endometriozis ve tüplerin hasarlı veya tıkalı olması olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:
"1. Yumurtlama bozuklukları: Kadında en sık görülen kısırlık nedeni yumurtlama bozukluklarıdır. Yumurtlama (yumurtanın yumurtalıklar dışına atılması) olmaksızın döllenme ve gebelik oluşamaz. Yumurtlama bozukluğu dendiğinde yumurtlamanın hiç olmaması veya düzensiz ve seyrek olması anlamına gelir. Adetlerin seyrek veya hiç görülmemesi çoğu zaman bir yumurtlama bozukluğunu gösterir.Ancak adetlerin tamamen düzenli olduğu durumlarda da yumurtlama bozukluklarına rastlanabilir. Yumurtlama bozuklukları başlıca üç grupta toplanabilir. Yumurtalıklardaki yumurta üretimini uyaran hormonların doğuştan eksikliğine bağlı olarak beyin sapından salgılanamaması: Bu durumda kadında ergenlikten itibaren hiç adet kanaması görülmez.
Beyin sapından(hipofiz) süt hormonu prolaktinin normalden fazla salgılanması:Bu durum genellikle bu bölgedeki iyi huylu bir tümörün varlığına bağlı olmakla beraber bazen hiçbir neden bulunamaz. İyi huylu tümörlerin cerrahi yollarla çıkarılabilir. Neden bulunamadığı durumlarda çeşitli ilaç tedavileriyle prolaktin seviyeleri düşürülerek yumurtlama normal hale getirilebilir.
Polikistik over sendromu: Bu hastalığın tipik formunda genel olarak adetler düzensiz ve seyrektir (yılda 3 - 4 adet). Bazı hastalarda adetler hiç görülmezken diğerlerinde tamamen normal olabilir. Hastalar genellikle şişmanlamaya yatkındırlar. Ciltte ve saçlarda yağlanma, sivilce gibiproblemler sıkça görülür. Yumurtalıklarda normalden fazla sayıda yumurtabulunmakta ve bunlar erkeklik hormonu salgılayarak normal yumurta gelişimini engellemektedir.
2. Tüplerin hasarlı ve tıkalı olması:
Tüplerin kısmen veya tamamen tıkalı olması sperm ile yumurtanın buluşmasını engelleyerek döllenme ve gebeliği olanaksız kılar. Tüplerdeki bu hasar geçirilmiş enfeksiyon, endometriozis veya geçirilmiş bir ameliyat sonrası kalan karın içi yapışıklıkları gibi birçok nedene bağlı olabilir. Tüpler bir dış gebelik sonucu da hasara uğrayabilir. Gelişmiş ülkelerde cinsel yollardan bulaşan enfeksiyonlar tüplerdeki hasarın en önemli nedenidir. Ülkemizde çocukluk çağında alınan verem mikrobu da tüplerde geri dönülemez hasar oluşturur.
3. Endometriozis
Endometriozis, rahim içini döşeyen dokunun (endometrium) rahim dışında gelişmesine denir. Endometriozis en sık olarak rahimi yerinde tutan bağlara yerleşir. Diğer sık görüldüğü bölgeler ise rahim yüzeyi, tüpler ve yumurtalıklardır. Endometriozis tıpkı rahim içini döşeyen doku gibi hormonlara duyarlı olup adet sırasında kanar. Karın içinde oluşan bu mikro kanamalar zamanla iltihap benzeri yangısal durum oluşturur ve yapışıklıklara sebep olur. Endometriozis yumurtalıklarda yerleştiği zaman kist oluşumuna neden olur. Bu kistlere endometrioma adı verilir.
Endometriozisin en önemli belirtileri adet öncesi ve adet sırasında ağrı, ilişki esnasında veya sonrasında ağrı, düzensiz şiddetli adetler ve kısırlıktır. Daha az görülen diğer belirtiler yorgunluk, adet esnasında bağırsak hareketlerinin şiddetlenmesi. İshal, kabızlık gibi diğer sindirim sistemine ait belirtilerdir. Bunların yanı sıra endometriozis bazı kadınlarda hiçbir belirti vermeyebilir.
Endometriozisi olan kadınların yaklaşık yüzde 50'sinin çocuk sahibi olabilmeleri için tedavi gerekir. Yine kısırlık nedeni ile başvuran kadınların yaklaşık yüzde 25'inde endometriozis saptanır.
4. Rahim ağzına ait problemler:
Rahim ağzındaki yapısal, enfeksiyona ait veya bu bölgedeki salgıya (mukus) ait bozukluklar kısırlık sebebi olabilir. Rahim ağzından salgılanan mukus spermlerin genital yoldan taşınmasını kolaylaştırır. Östrojen ve progesteron hormonları etkisi altında mukusun siklus sırasında miktarı ve niteliği değişir. Polip gibi iyi huylu tümörler veya bu bölgeye uygulanmış olan cerrahi girişimler kısırlığa neden olabilir.
5. Alerjik nedenler:
Alerjik nedenler kısırlık nedeni olabilmekle birlikte teşhisleri ve tedavileri zordur. Alerjik neden spermlerde veya mukusta bulunabilir. Antisperm antikorları adı verilen bu alerjik durumların tedavi etkinliği belli değil ve tedavi edilen veya edilmeyenlerdeki gebelik oranları çok farklı değildir. Bu nedenle rutin olarak gerekliliği tartışmalıdır."
(ERZ-AA-Y)

05.01.2017 10:54:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Oltu'nun Rakisi kar-kış dinlemiyor
YEREL

OLTU'NUN RAKİSİ KAR-KIŞ DİNLEMİYOR
Erzurum'da 4 infaz memuruna cezaevinde FETÖ gözaltısı
YEREL

ERZURUM'DA 4 İNFAZ MEMURUNA CEZAEVİNDE FETÖ GÖZALTISI
Vücut lekelerine dikkat
YEREL

VÜCUT LEKELERİNE DİKKAT
TKDK'dan 2016 yılında Erzurum ekonomisine 28,3 milyon TL katkı
YEREL

TKDK'DAN 2016 YILINDA ERZURUM EKONOMİSİNE 28,3 MİLYON TL KATKI
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Doğu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU'DA SOĞUK HAVA
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Özkılıç: &quot;Âşıklar milli kimliğimizin yaşayan efsaneleridir&quot;
YEREL

ÖZKILIÇ: "ÂŞIKLAR MİLLİ KİMLİĞİMİZİN YAŞAYAN EFSANELERİDİR"
Çomaklı'dan Kan Merkezi tepkisi
YEREL

ÇOMAKLI'DAN KAN MERKEZİ TEPKİSİ
Metabolizmayı hızlandıran 8 besin!
YEREL

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN 8 BESİN!
Gençlik Meclisi'nden Başkan Sekmen'e Ziyaret
YEREL

GENÇLİK MECLİSİ'NDEN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Erzurum kent portalı tanıtıldı
YEREL

ERZURUM KENT PORTALI TANITILDI
FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN CEZAEVİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Kış kentine kar ödeneği
YEREL

KIŞ KENTİNE KAR ÖDENEĞİ

Akü bomba gibi patladı: 1 yaralı
YEREL

AKÜ BOMBA GİBİ PATLADI: 1 YARALI
FETÖ'nün cezaevi imamı tutuklandı
YEREL

FETÖ'NÜN CEZAEVİ İMAMI TUTUKLANDI
Erzurum Kent Portali hizmete girdi
YEREL

ERZURUM KENT PORTALİ HİZMETE GİRDİ
Ilıcalı devreye girdi, belediyeler rahat bir nefes aldı
YEREL

ILICALI DEVREYE GİRDİ, BELEDİYELER RAHAT BİR NEFES ALDI
EYOF 2017'ye doğru
YEREL

EYOF 2017'YE DOĞRU
Sayaç okumaya giden görevliye köpek saldırısı
YEREL

SAYAÇ OKUMAYA GİDEN GÖREVLİYE KÖPEK SALDIRISI
Geleceğin Kayakçıları Kış Spor Okulları'nda yetişecek
YEREL

GELECEĞİN KAYAKÇILARI KIŞ SPOR OKULLARI'NDA YETİŞECEK
Türkiye'yi kayakla atlamada temsil edecek...
YEREL

TÜRKİYE'Yİ KAYAKLA ATLAMADA TEMSİL EDECEK...
AK Parti'de kan değişimi
YEREL

AK PARTİ'DE KAN DEĞİŞİMİ
Doğu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU'DA SOĞUK HAVA