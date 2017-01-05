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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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MHP Seyhan İlçe Başkanı Bener görevine başladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:57
MHP Seyhan İlçe Başkanı Bener görevine başladı
MHP Seyhan İlçe Başkanı Bener görevine başladı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - MHP Seyhan İlçe Başkanlığına atanan Baha Murat Bener, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevine başladı.
MHP Genel Merkezi tarafından yapılan görev değişikliği sonucunda MHP Seyhan İlçe Başkanı Bünyamin Kaya'nın yerine getirilen Bener, bu görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücüyle çalışacağını söyledi. Bener, Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidara taşımak için tüm teşkilat ile uyum içerisinde çalışacağını bildirdi.
Baha Murat Bener başkanlığındaki MHP Seyhan İlçe Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Zafer Yunus Kılıç, Kemal Gençel, Aydın Şendağ, Ziya Yamaç, Oktay Yaşar, Harun Genç, Mehmet Sağlam, İsmail Topçulardan, Murat Atlı, Mustafa Birbiçer, Emin Seriner, Feridun Cesur, Muhammet Koyuncu, Adem Aşçıeli, Yunus Emre Körkün, Mücella Kara, Gül Öztürk, Gülay Alparslan, Onur Küçükyetim, Pınar Akçınar Özdemir, Cemil Berçin, Mustafa Öktem, Cengiz Ünaldı, Ali Özel, Hakan Boyacı, Mustafa Yılmaz, Gürsel Kızılarslan, Atilla Tekerlek, Doğan Şahin, Firuz Bülent Gümüş, Nurettin Alpçoğay, Lütfi Taşçı, Hakan Selam, Musa Canlı, Raşit Doğan, Bekir Karakuş, Yaşar Özkan, Evren Er, Efe Ünal, Toygar Yüce, İlker Yırtıcı, Yadigar Karadana, Eyüp Topçubaşı, Tolga Düşünmez, Rabia Doğan, Batman, Fatma Çiçek, İsa Uçar, Mehmet Kutlu, Elif İnce, Ülkü Kayadelen, Ömer Koçak, Kaan Cengiz, Ahmet Danış, Abdullah Kökçü, Ahmet Kocahan, Zafer Şahin, Fatih Seyhan, Cenk Can, Fadime Güder, Ramazan Gün, Funda Emirler, Yılmaz Doğru, Metin Maraşlıoğlu, Şerife Ekmekçi, Ahmet Çölkesen, Murat Serin, Remzi Öztekin, Adil Çimen ve Cumali Öztekin."
(ELF-Y)

05.01.2017 11:00:34 TSI
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