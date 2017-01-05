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Mardin'de kaçakçılık operasyonları



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yüklü miktarda kaçak çay, kozmetik malzemesi, balık konservesi, badem, süt tozu ve nargile tütünü ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Akıncı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri neticesinde bir kargo firmasına ait araçta yapılan aramada, 5 bin 100 paket kaçak sigara, 429 kilogram kaçak çay, piyasa değeri yaklaşık 75 bin TL olan 8 bin 144 adet kozmetik malzemesi, 4 bin 360 adet balık konservesi, 340 kilogram badem, 30 kilogram süt tozu ve 49 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir" denildi.

(MSK-MP-Y)



05.01.2017 11:01:12 TSI

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