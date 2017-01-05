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Vali Demirtaş'tan, ASKON'a ziyaret



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, üretimin ve istihdamın gelişimine katkı koyanların yanında olduklarını söyledi.

Vali Demirtaş, gerçekleştirdiği iade-i ziyaretler kapsamında Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, dernek olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar, planladıkları projeler ve derneğin hedefleri hakkında bilgi verdi.

Vali Demirtaş ise kent, bölge ve ülke ekonomisinin gelişip kalkınması yolunda çaba sarf eden sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaptı. Demirtaş, üretimin ve istihdamın gelişimine katkı koyan tüm kişi, kurum ve kuruluşların daima yanlarında olduklarını söyledi.

(ELF-Y)



05.01.2017 11:03:40 TSI

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