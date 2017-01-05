05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Vardar esnafı ziyaret etti

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:00
Kaymakam Vardar esnafı ziyaret etti
Kaymakam Vardar esnafı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Nihat Özbay
VAN (İHA) - Van'ın Özalp İlçe Kaymakamı ve kayyum Ferhat Vardar, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ile birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Kaymakam Vardar, esnafın sorunlarını dinledi. Burada bir açıklamada bulunan Kaymakam Vardar, "İlçe esnafının sorunları dinlemek için yapmış olduğumuz bu ziyaret, hem bizim açımızdan iyi oldu hem de esnafımız bu ziyaretten memnun kaldı. İnşallah bu ziyaretlerimizi sürekli hale getirecek, esnafımızla sık sık birlikte olacağız" dedi.
İlçe esnafı ise Kaymakam Vardar'ın kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı mutluluklarını dile getirdiler.
(NÖ-ATL-SÜ-HA-Y)

05.01.2017 11:04:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;İl Dışı Hasta Kodlaması&quot; ile mağduriyetler önlenecek
YEREL

"İL DIŞI HASTA KODLAMASI" İLE MAĞDURİYETLER ÖNLENECEK
Tuşba'da 'Fikirler Konuşuluyor' münazara yarışması düzenlendi
YEREL

TUŞBA'DA 'FİKİRLER KONUŞULUYOR' MÜNAZARA YARIŞMASI DÜZENLENDİ
SP ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

SP ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Van Büyükşehir Belediyesinde borç sıkıntısı
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE BORÇ SIKINTISI

Çaldıran'da KEP 2 projesi meyvesini verdi
YEREL

ÇALDIRAN'DA KEP 2 PROJESİ MEYVESİNİ VERDİ
Badminton il müsabakaları sona erdi
YEREL

BADMİNTON İL MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Besicilerin zorlu kış mesaisi
YEREL

BESİCİLERİN ZORLU KIŞ MESAİSİ

DEAŞ intihar eylemlerini videolarla özendirmiş
YEREL

DEAŞ İNTİHAR EYLEMLERİNİ VİDEOLARLA ÖZENDİRMİŞ
15 Temmuz şehitleri Van'da anıldı
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VAN'DA ANILDI