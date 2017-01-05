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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon Ticaret Borsası'nda 2016'da 3 milyar 29 milyon TL'lik ürün işlem gördü

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:00
Trabzon Ticaret Borsası'nda 2016'da 3 milyar 29 milyon TL'lik ürün işlem gördü
- İşlem gören ürünlerin 2 milyar 84 milyon TL'lik kısmını fındık satışları oluşturdu

TRABZON (İHA) - Trabzon Ticaret Borsası'nda (TTB) 2016 yılında 3 milyar 29 milyon 33 bin TL'lik çeşitli ürün işlem gördü.
TTB'den yapılan açıklamaya göre, 2016'daki işlem hacmi, 2015'e göre yüzde 9 oranında azalma gösterdi. Borsada 2015'de 3 milyar 336 milyon 257 bin TL'lik çeşitli ürün işlem görürken, 2016 yılında bu rakam 3 milyar 29 milyon TL'ye geriledi.
Borsada geçen yıl işlem gören ürünlerin 2 milyar 84 milyon 343 bin TL'lik kısmını fındık satışları teşkil ederken, ikinci sırayı ise 472 milyon 471 bin TL ile çeşitli gıda maddelerinin oluşturduğu belirtildi.
Öte yandan, TTB'de yaş çay yaprağı 398 milyon 552 bin 586 TL, Canlı Hayvanlar 54 milyon 241 bin 730 TL, Hububat-Hububat Mamulleri 17 milyon TL, Ham Deri 2 milyon 422 bin 374 TL değerinde işlem gördü.
(OK-ÖS-Y)

05.01.2017 11:04:28 TSI
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