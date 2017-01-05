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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Porsuk Çayı kışın da güzel

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:05
Porsuk Çayı kışın da güzel
Porsuk Çayı kışın da güzel

(Fotoğraflı)

Burak Tekin
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in simgesi haline gelen ve yerli, yabancı her yıl binlerce turistin akın ettiği Porsuk Çayı ve çevresi kış aylarında da farklı güzellikler sunmaya devam ediyor.
Yaz aylarında gondollarla gezilen, gençlerin kenarında oturup eğlendiği, gezinti yaptığı Porsuk Çayı, kış mevsiminde de güzel görüntüler oluşturuyor. Yaz mevsimine göre çevresi sakinleşse bile, kıyıya yakın bölgelerde karla birlikte beyaza bürünen ağaçlar, yer yer donan üzerindeki buz parçaları, aheste aheste akan akan suyu ile Porsuk Çayı kış mevsiminde de ayrı bir güzel. İlkbaharla birlikte kış mevsiminin başına kadar yerli ve yabancı misafirlerini gezdiren kayık ve gondollar ise, kıyıya demir atmış bir vaziyette gelecek döneme hazırlanmak için adeta dinlenmeye geçmiş gibi bekliyor.
(BRK-MET-Y)

05.01.2017 11:05:43 TSI
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