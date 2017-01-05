YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Yılmaz TEOG-1'de Türkiye 1.si olan öğrencileri tebrik etti

Kaymakam Yılmaz TEOG-1'de Türkiye 1.si olan öğrencileri tebrik etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Çınar Kolejinin TEOG-1'de Türkiye Birincisi olan öğrencileri Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Yılmaz, "Başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu başarılarınız devam eder" dedi.

Kaymakam Yılmaz ziyarette öğrencilere öğütler de vererek, "Sizler özel çocuklarsınız. Hedeflerinizi yüksek tutarsanız önünüzdeki diğer sınavları da başarıyla geçeceğinize inanıyorum. Hiçbir zaman çalışmaktan geri durmayın. Çalışın ve inanın. Çünkü inanmadan hiç bir şey olmaz. Bu ülkenin aydınlık yarınları sizlersiniz" şeklinde konuştu.

Kaymakam Yılmaz daha sonra TEOG'da gösterilen başarıdan dolayı Çınar Koleji öğretmenlerini tebrik etti.

(MT-BRN-Y)



05.01.2017 11:14:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER