05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Oltu'nun Rakisi kar-kış dinlemiyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:11
Oltu'nun Rakisi kar-kış dinlemiyor

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA)  Erzurum'un Oltu ilçesinde Raki Dede olarak tanınan Nizam Kul, kar-kış demeden 30 yıldır her gün ilçe merkezinde bulunan Sitare Dağına tırmanıyor.
57 yaşında 3 torun sahibi olan Raki Dede, 30 yıldır kendisini spora adadığını belirterek, "Sitare Dağını mesken tuttum. Kendimi bildim bileli bu dağa hemen her gün çıkıyorum. Kendimi adeta spora adadım. Yaz-kış gözetmeksizin eksi 30 dereceye varan soğuklarda bile bu dağa çıkıyorum. Benim için bu dağa çıkmak bir yaşam biçimi oldu" dedi.
Sitare Dağına çıkmadan önce dağın dibinde ısınma hareketleri yaparak zorlu yolculuğa kendini hazırlayan Raki Dede, "Oldukça zorlu bir parkuru kat ediyorum. Bu parkurda benimle yarışabilecek kimse çıkmadı. Dağdan indikten sonra ağaç tırmanma, şınav çekme, barfiks çekme ve kaya kaldırma gibi kendimce bir takım sportif hareketlerle günü tamamlıyorum. Çok şükür oldukça sağlıklıyım ve sağlığımı 30 yıldır her gün çıktığım bu Sitare Dağına borçluyum" şeklinde konuştu.
(DMA-AT-MK-Y)

05.01.2017 11:16:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da 4 infaz memuruna cezaevinde FETÖ gözaltısı
YEREL

ERZURUM'DA 4 İNFAZ MEMURUNA CEZAEVİNDE FETÖ GÖZALTISI
Kadınlar da kısırlık problemine dikkat
YEREL

KADINLAR DA KISIRLIK PROBLEMİNE DİKKAT
Vücut lekelerine dikkat
YEREL

VÜCUT LEKELERİNE DİKKAT
TKDK'dan 2016 yılında Erzurum ekonomisine 28,3 milyon TL katkı
YEREL

TKDK'DAN 2016 YILINDA ERZURUM EKONOMİSİNE 28,3 MİLYON TL KATKI
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Doğu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU'DA SOĞUK HAVA
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Özkılıç: &quot;Âşıklar milli kimliğimizin yaşayan efsaneleridir&quot;
YEREL

ÖZKILIÇ: "ÂŞIKLAR MİLLİ KİMLİĞİMİZİN YAŞAYAN EFSANELERİDİR"
Çomaklı'dan Kan Merkezi tepkisi
YEREL

ÇOMAKLI'DAN KAN MERKEZİ TEPKİSİ
Metabolizmayı hızlandıran 8 besin!
YEREL

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN 8 BESİN!
Gençlik Meclisi'nden Başkan Sekmen'e Ziyaret
YEREL

GENÇLİK MECLİSİ'NDEN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Erzurum kent portalı tanıtıldı
YEREL

ERZURUM KENT PORTALI TANITILDI
FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN CEZAEVİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Kış kentine kar ödeneği
YEREL

KIŞ KENTİNE KAR ÖDENEĞİ

Akü bomba gibi patladı: 1 yaralı
YEREL

AKÜ BOMBA GİBİ PATLADI: 1 YARALI
FETÖ'nün cezaevi imamı tutuklandı
YEREL

FETÖ'NÜN CEZAEVİ İMAMI TUTUKLANDI
Erzurum Kent Portali hizmete girdi
YEREL

ERZURUM KENT PORTALİ HİZMETE GİRDİ
Ilıcalı devreye girdi, belediyeler rahat bir nefes aldı
YEREL

ILICALI DEVREYE GİRDİ, BELEDİYELER RAHAT BİR NEFES ALDI
EYOF 2017'ye doğru
YEREL

EYOF 2017'YE DOĞRU
Sayaç okumaya giden görevliye köpek saldırısı
YEREL

SAYAÇ OKUMAYA GİDEN GÖREVLİYE KÖPEK SALDIRISI
Geleceğin Kayakçıları Kış Spor Okulları'nda yetişecek
YEREL

GELECEĞİN KAYAKÇILARI KIŞ SPOR OKULLARI'NDA YETİŞECEK
Türkiye'yi kayakla atlamada temsil edecek...
YEREL

TÜRKİYE'Yİ KAYAKLA ATLAMADA TEMSİL EDECEK...
AK Parti'de kan değişimi
YEREL

AK PARTİ'DE KAN DEĞİŞİMİ
Doğu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU'DA SOĞUK HAVA