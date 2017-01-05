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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Kızılay Malatya Şube Başkanı Yalçın 'Kardeşlik Kervanı' uğurlama törenine katıldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:16
Kızılay Malatya Şube Başkanı Yalçın 'Kardeşlik Kervanı' uğurlama törenine katıldı
Kızılay Malatya Şube Başkanı Yalçın 'Kardeşlik Kervanı' uğurlama törenine katıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İstanbul Esenler Belediyesi tarafından hazırlanan "Kardeşlik Kervanı" kampanyası sonucunda hazırlanan 29 tırın Kızılay bağışının kabul edildiği törende Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile birlikte Malatya'yı temsilen Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av.M. Umut Yalçın da katıldı.
Ayrıca törene AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Müftüsü Halil Şekerci, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Taran, MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim kurulu üyeleri belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar da katıldı.
Esenler Belediyesi tarafından Kızılay ile birlikte Halep için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 29 tır dualarla kalabalık bir ekip tarafından uğurlandı.
"Şehit dedelerimize olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilirsek ne mutlu bize"
Törende Söz alan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık,"İkinci Dünya Savaşından sonra en büyük insanlık krizi yaşıyoruz. Suriye'de 400 bin insan hayatını kaybetti. 11 milyon insan silah zoruyla evini, barkını terk etti. Bu yardımlar ile Çanakkale'de şehit olan 10 bin civarındaki Suriyeli şehit dedelerimize olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilirsek ne mutlu bize" dedi.
"Dünyayı yöneten büyük ülkeler, ufacık bebekleri öldürmekten hiç geri durmuyorlar"
Söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise, "Dünyayı yöneten büyük ülkeler, ufacık bebekleri öldürmekten hiç geri durmuyorlar. Büyük devlet olmak bu değildir" diye konuştu.
-Yalçın: "Nerede kanayan bir yara varsa Kızılay oradadır"
Esenlerdeki programla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Umut Yalçın ise "Genel Başkanımızla İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bir toplantının ardından Esenler Belediyesi tarafından organize edilen Kardeşlik Kervanı projesi çerçevesinde Kızılay'a bağışlanan 29 adet tırın gönderilmesine bizler de eşlik etme şerefine nail olduk. Nerede kanayan bir yara varsa Kızılay oradadır. Bu kapsamda Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın Malatya'daki kurum ve kuruluşlara da örnek olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
(MT-BRN-Y)

05.01.2017 11:20:44 TSI
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