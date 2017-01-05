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Başkan Turan Sümer'e 'en başarılı belde belediye başkanı' ödülü



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesi Belediye Başkanı Turan Sümer, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından 'En Başarılı Belde Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü.

Kamu-Der tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Türkiye'nin en başarılı Belediye Başkanlarının belirlendiği ödül töreninde, ödüller sahiplerini buldu.

Yılın en başarılı kamu çalışanlarına verilen ödüllerde, bu yıl Simav'ın Demirciköy beldesi Belediye Başkanı Turan Sümer de 'Yılın En Başarılı Belde Başkanı' ödülü aldı.

Başkan Sümer, Simav'ın en önemli coğrafi konumuna sahip, kestane dağının eteğinde bulunan Demirciköy Beldesi adına bize bu ödülü layık görenlere teşekkür ettiğini belirtti. Sümer, "Temiz havası ve lezzetli kestanesi ile dikkatleri üzerine çeken 2 bin 800 nüfuslu beldemiz yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Demirciköy beldesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması ve hayat standartlarının yükseltilmesi için sunduğumuz hizmetlerin en büyük ödül olduğuna inanıyorum. İnsanlarımızı siyasi anlamda ötekileştirmeden hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. Aldığım ödülü Demirciköy beldesi adına alıyorum" dedi. (MEİ-EFE)



05.01.2017 11:21:23 TSI

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