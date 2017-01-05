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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'ta 902 bin hayvan aşılandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:21
Kahramanmaraş'ta 902 bin hayvan aşılandı
Kahramanmaraş'ta 902 bin hayvan aşılandı

(Fotoğraflı)

Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta 902 bin küçük ve büyükbaş hayvana hastalıklara karşı koruyucu aşı yapıldığı bildirildi.
Kahramanmaraş İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, şap, veba, brusella gibi hastalıklarla ilgili koruyucu nitelikte her yıl aşılama kampanyalarına devam edildiğini belirterek, "Bizde ilimiz genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızı hastalıklara yakalanmaması için bakanlığımızın çerçevesinde bütün hastalıklara karşı aşı kampanyaları düzenliyoruz" dedi.
Kahramanmaraş'ta sığırlarda görülen ekzanteminin de 3 yıldır aşı kampanyaları içinde içinde yer alan hastalıklardan biri olduğunu hatırlatan Emiralioğlu, Bu anlamda, Büyükşehir Belediyemiz hayvanlara uyguladığımız bu aşıların temini konusunda çok önemli katkılar sağlıyor. Bu katkılar sayesinde biz son 3 yıl içerisinde sığırlarda ekzantemi dediğimiz bu deri hastalığıyla ilgili herhangi bir problem yaşamadık. Hiçbir hayvanımız bu hastalığı yaşamadı" diye konuştu.
İl genelinde 160 bin hayvanın temin edilen aşılarla veteriner kontrolünde aşılandığını kaydeden Emiralioğlu, "160 bin büyükbaş hayvanımız ve 742 bin küçükbaş hayvanımız var. Hem küçükbaş hayvanlarımızı hem de büyükbaş hayvanlarımızın tamamını şap, veba, brusella gibi hastalıklara karşı her yıl aşılıyoruz" dedi.
(CGR-Y)

05.01.2017 11:25:53 TSI
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