Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
ADANA (İHA) - Adana'nın Yüreğir, Ceyhan, İmamoğlu, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde cumartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak Cumartesi günü, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi, 982 ve 985 sokaklar, Yunus Emre Mahallesi 1084, 1086 ve 1090 sokaklara 08:30-11:30 saatleri arasında, Dede Korkut Mahallesine 12:30-16:30 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Burhaniye Mahallesine 08:30-10:30 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesine 08:00-12:00 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesine 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46030, 46038, 46070 ve 46014 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Yeşiloba Mahallesi 46068, 46120 ve 46088 sokaklar 09:00-12:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi 36, 21, 49 ve 39 sokaklar 09:00-10:00 saatleri arasında, Yeşiltepe, Esentepe, Sofudede ve Boynuyoğun mahalleleri 13:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
(ELF-Y)
05.01.2017 11:27:03 TSI
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