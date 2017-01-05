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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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İzmir AK Parti'den 30 ilçeye 'etkili muhalefet' talimatı

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:22
İzmir AK Parti'den 30 ilçeye 'etkili muhalefet' talimatı
İzmir AK Parti'den 30 ilçeye 'etkili muhalefet' talimatı
- AK Parti İzmir'den 30 ilçe temsilcisiyle 'yerel zirve'

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, 30 ilçede yapılması gereken çalışmalar masaya yatırılırken, etkili muhalefet, projelerin yakından takibi, vatandaşlarla yakın temas gibi konular ana gündem maddesi oldu.
AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanlığı birim toplantısı gerçekleştirildi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hüsnü Boztepe başkanlığında düzenlenen toplantıya, büyükşehir belediyesi ve 30 ilçenin AK Partili grup başkan vekilleri ile yerel yönetimden sorumlu ilçe başkan yardımcıları katıldı. Toplantıda birçok konu masaya yatırılırken, ocak ayı itibariyle belediye meclislerinde seçilecek denetim komisyonlarının çalışma şekli ve yöntemleri de tartışıldı.
Toplantıda konuşan Hüsnü Boztepe, yeni dönemde etkili muhalefet yaparak projeleri yakından takip edeceklerini söyledi. Boztepe, "Yerel seçimlerin ardından neredeyse üçüncü yıla giriyoruz. Zaman hızlı geçiyor. Önümüzdeki günlerde belediye meclis üyeleri arasından denetim komisyonlarında görev alacak isimler belirlenecek. Biz, parti olarak bu denetimlere çok önem veriyoruz. İktidarda olmadığımız yerlerde ve belediye başkanlarının partimizin üyesi olmadığı ilçelerde şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları herkes biliyor. Yeni dönemde de etkili muhalefet yaparak projeleri yakından takip edeceğiz. Başkanların halka verdiği sözlerin her alanda takipçisi oluyoruz. Parti olarak komisyona konunun uzmanları, ilçeyi yakından takip eden, bu konuda deneyimli isimleri koyacağız" dedi.
Yerel yönetimlerin halka birebir ulaşmada önemine dikkat çeken Boztepe, bu hareketli süreçte ilçe yerel yönetim başkanlarına da çok önemli görevler düştüğünü söyledi. Belediye meclis üyelerinin partinin çalışmalarını anlatmasında rolünün büyük olduğunu ifade eden Boztepe, "Önümüzdeki hareketli süreçte ülkemiz ayrıca Cumhurbaşkanlığı sistemine odaklanmış durumda olacak. Referandum hazırlıklarını yapmış, göreve her an hazır bir teşkilatız. İl Başkanımız Bülent Delican'ın öncülüğünde bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Mesele sadece evet ya da hayır meselesi değildir. Mesele bir ülkenin yedi düvele karşı yürüttüğü, hem içerde hem de dışarıda durmadan çalışan düşmanları bertaraf etmenin taçlandırılması meselesidir. Bu başarı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecektir" diye konuştu.
(HG-Y)

05.01.2017 11:27:10 TSI
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