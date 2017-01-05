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Altepe Gürcü Müslümanları ağırladı



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BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tarihi ve kültürel eserleri gezmek için Bursa'ya gelen Gürcistan Müslümanlar Birliği Başkanı Zurab Kemal Tsetskhladze ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Acara bölgesindeki camilere hizmet eden Gürcüler, Başkan Altepe'yi ziyaret etti. Kayhan Döner Sofrası'ndaki görüşmeye Gürcistan Müslümanlar Birliği Başkanı Zurab Kemal Tsetskhladze, başkan yardımcıları Tariel Mikeladze ve Zaur Shantadze ve Bursa Batumlular Derneği Başkanı İlhan Arslan katıldı. Başkan Recep Altepe, yaptığı konuşmada, Gürcü heyeti Bursa'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Gürcistan'ın dost olduğunu, Gürcülerle Türkler arasında akrabalık ilişkilerinin ve din kardeşliğinin bulunduğunu ifade eden Başkan Altepe, komünizm döneminde 50 yıl boyunca sekteye uğrayan ilişkilerin yavaş yavaş tekrar eski seviyesine gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Önemli oranda Kafkas ve Gürcü nüfusunun Bursa'da yaşadığını, Gürcistan'daki Müslümanların sıkıntılarıyla ilgilenmeyi görev bildiklerini kaydeden Başkan Altepe, "Sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir beklentimiz yok. Yeter ki ilişkilerimiz gelişsin ve yarınlara birlikte adım atalım. Yalnız değilsiniz. Sizin sıkıntılarınız bizim sıkıntılarımızdır" dedi.

Gürcistan Müslümanlar Birliği Başkanı Zurab Kemal Tsetskhladze ise, Gürcü Müslümanlara verdiği destek ve Bursa'da gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Recep Altepe'ye teşekkür etti. Türkiye'ye gelmekten ve Bursa'nın tarihi ve kültürel eserlerini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Tsetskhladze, Gürcistan'daki Müslüman toplum adına gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti.

(MŞ)



05.01.2017 11:29:20 TSI

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